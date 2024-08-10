Гостелевидение Белоруссии показало кадры сбитых беспилотников ВСУ. Видео

10 августа 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

ПВО уничтожили несколько украинских дронов Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Department of Defense В Белоруссии показали кадры сбитых над республикой беспилотников Вооруженных сил Украины. Видео транслировало государственное телевидение. «Государственное телевидение Белоруссии показало кадры сбитых над республикой дронов. Речь идет о беспилотниках, которые залетели на территорию накануне», — передают РИА Новости. Александр Лукашенко сообщил о воздушном инциденте, произошедшем на границе с Украиной 10 августа. Подразделения ПВО уничтожили несколько украинских дронов. Позже в МИД республики заявили, что Белоруссия будет предпринимать ответные меры для защиты своего государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоруссии показали кадры сбитых над республикой беспилотников Вооруженных сил Украины. Видео транслировало государственное телевидение. «Государственное телевидение Белоруссии показало кадры сбитых над республикой дронов. Речь идет о беспилотниках, которые залетели на территорию накануне», — передают РИА Новости. Александр Лукашенко сообщил о воздушном инциденте, произошедшем на границе с Украиной 10 августа. Подразделения ПВО уничтожили несколько украинских дронов. Позже в МИД республики заявили, что Белоруссия будет предпринимать ответные меры для защиты своего государства.