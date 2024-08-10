Гостелевидение Белоруссии показало кадры сбитых беспилотников ВСУ. Видео

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ПВО уничтожили несколько украинских дронов Фото:

В Белоруссии показали кадры сбитых над республикой беспилотников Вооруженных сил Украины. Видео транслировало государственное телевидение.

«Государственное телевидение Белоруссии показало кадры сбитых над республикой дронов. Речь идет о беспилотниках, которые залетели на территорию накануне», — передают РИА Новости.

Александр Лукашенко сообщил о воздушном инциденте, произошедшем на границе с Украиной 10 августа. Подразделения ПВО уничтожили несколько украинских дронов. Позже в МИД республики заявили, что Белоруссия будет предпринимать ответные меры для защиты своего государства.

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В Белоруссии показали кадры сбитых над республикой беспилотников Вооруженных сил Украины. Видео транслировало государственное телевидение. «Государственное телевидение Белоруссии показало кадры сбитых над республикой дронов. Речь идет о беспилотниках, которые залетели на территорию накануне», — передают РИА Новости. Александр Лукашенко сообщил о воздушном инциденте, произошедшем на границе с Украиной 10 августа. Подразделения ПВО уничтожили несколько украинских дронов. Позже в МИД республики заявили, что Белоруссия будет предпринимать ответные меры для защиты своего государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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