В Белоруссии показали кадры сбитых над республикой беспилотников Вооруженных сил Украины. Видео транслировало государственное телевидение.
«Государственное телевидение Белоруссии показало кадры сбитых над республикой дронов. Речь идет о беспилотниках, которые залетели на территорию накануне», — передают РИА Новости.
Александр Лукашенко сообщил о воздушном инциденте, произошедшем на границе с Украиной 10 августа. Подразделения ПВО уничтожили несколько украинских дронов. Позже в МИД республики заявили, что Белоруссия будет предпринимать ответные меры для защиты своего государства.
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