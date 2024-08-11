Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил обеспокоенность в связи с нападениями на ядерные объекты и призвал к деэскалации конфликта. Его заявление последовало после инцидента на Запорожской АЭС.
«Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Необходимы деэскалация и переговоры», — написал Нехаммер в своем официальном аккаунте в социальной сети Х.
Канцлер Австрии подчеркнул значимость роли МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке, не уточнив при этом, кто именно осуществил обстрел АЭС. Нехаммер выступил за мирное разрешение конфликта и предотвращение любых действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности в отношении объектов стратегической инфраструктуры Запорожской области. Это касается, в частности, Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Повреждение градирни Запорожской АЭС стало одним из последствий обострения ситуации в регионе.
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