Канцлер Австрии после пожара на ЗАЭС призвал к переговорам

12 августа 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Путин дал поручение усилить меры безопасности в отношении объектов стратегической инфраструктуры ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил обеспокоенность в связи с нападениями на ядерные объекты и призвал к деэскалации конфликта. Его заявление последовало после инцидента на Запорожской АЭС. Новость по теме Пожар начался на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ: последствия атаки «Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Необходимы деэскалация и переговоры», — написал Нехаммер в своем официальном аккаунте в социальной сети Х. Канцлер Австрии подчеркнул значимость роли МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке, не уточнив при этом, кто именно осуществил обстрел АЭС. Нехаммер выступил за мирное разрешение конфликта и предотвращение любых действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности в отношении объектов стратегической инфраструктуры Запорожской области. Это касается, в частности, Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Повреждение градирни Запорожской АЭС стало одним из последствий обострения ситуации в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил обеспокоенность в связи с нападениями на ядерные объекты и призвал к деэскалации конфликта. Его заявление последовало после инцидента на Запорожской АЭС. «Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Необходимы деэскалация и переговоры», — написал Нехаммер в своем официальном аккаунте в социальной сети Х. Канцлер Австрии подчеркнул значимость роли МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке, не уточнив при этом, кто именно осуществил обстрел АЭС. Нехаммер выступил за мирное разрешение конфликта и предотвращение любых действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности в отношении объектов стратегической инфраструктуры Запорожской области. Это касается, в частности, Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Повреждение градирни Запорожской АЭС стало одним из последствий обострения ситуации в регионе.