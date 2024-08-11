11 августа 2024

Канцлер Австрии после пожара на ЗАЭС призвал к переговорам

© Служба новостей «URA.RU»
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, силовики, армия, военные, вежливые люди, спецназ, солдат, спецура, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, блок-пост, силы специальных операций
Путин дал поручение усилить меры безопасности в отношении объектов стратегической инфраструктуры ЗАЭС Фото:

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил обеспокоенность в связи с нападениями на ядерные объекты и призвал к деэскалации конфликта. Его заявление последовало после инцидента на Запорожской АЭС.

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«Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Необходимы деэскалация и переговоры», — написал Нехаммер в своем официальном аккаунте в социальной сети Х.

Канцлер Австрии подчеркнул значимость роли МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке, не уточнив при этом, кто именно осуществил обстрел АЭС. Нехаммер выступил за мирное разрешение конфликта и предотвращение любых действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности в отношении объектов стратегической инфраструктуры Запорожской области. Это касается, в частности, Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Повреждение градирни Запорожской АЭС стало одним из последствий обострения ситуации в регионе.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил обеспокоенность в связи с нападениями на ядерные объекты и призвал к деэскалации конфликта. Его заявление последовало после инцидента на Запорожской АЭС. «Нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Необходимы деэскалация и переговоры», — написал Нехаммер в своем официальном аккаунте в социальной сети Х. Канцлер Австрии подчеркнул значимость роли МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке, не уточнив при этом, кто именно осуществил обстрел АЭС. Нехаммер выступил за мирное разрешение конфликта и предотвращение любых действий, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности в отношении объектов стратегической инфраструктуры Запорожской области. Это касается, в частности, Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Повреждение градирни Запорожской АЭС стало одним из последствий обострения ситуации в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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