Путин объяснил действия Киева в Курской области

Путин: атакуя Курскую область, Киев пытается усилить переговорные позиции
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Киев пытается усилить переговорные позиции, атакуя Курскую область, уточнил Владимир Путин Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Своими действиями в Курской области Украина пытается усилить свои переговорные позиции. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.

«Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем», — подчеркнул глава РФ в ходе заседания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также отмечает, что теперь понятно, почему Киев отказывается от переговоров с Москвой, а также посредников.

Ранее о переговорных позициях говорил и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, именно поэтому Киев решился на прорыв Курской области.

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Своими действиями в Курской области Украина пытается усилить свои переговорные позиции. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. «Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем», — подчеркнул глава РФ в ходе заседания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также отмечает, что теперь понятно, почему Киев отказывается от переговоров с Москвой, а также посредников. Ранее о переговорных позициях говорил и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, именно поэтому Киев решился на прорыв Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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