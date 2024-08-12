Политика Путин объяснил действия Киева в Курской области Путин: атакуя Курскую область, Киев пытается усилить переговорные позиции 12 августа 2024 в 16:57 Размер текста - 17 + Киев пытается усилить переговорные позиции, атакуя Курскую область, уточнил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Своими действиями в Курской области Украина пытается усилить свои переговорные позиции. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. «Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем», — подчеркнул глава РФ в ходе заседания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также отмечает, что теперь понятно, почему Киев отказывается от переговоров с Москвой, а также посредников. Ранее о переговорных позициях говорил и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, именно поэтому Киев решился на прорыв Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Своими действиями в Курской области Украина пытается усилить свои переговорные позиции. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. «Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем», — подчеркнул глава РФ в ходе заседания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также отмечает, что теперь понятно, почему Киев отказывается от переговоров с Москвой, а также посредников. Ранее о переговорных позициях говорил и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, именно поэтому Киев решился на прорыв Курской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям