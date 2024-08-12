Путин объяснил действия Киева в Курской области

Своими действиями в Курской области Украина пытается усилить свои переговорные позиции. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.
«Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем», — подчеркнул глава РФ в ходе заседания. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин также отмечает, что теперь понятно, почему Киев отказывается от переговоров с Москвой, а также посредников.
Ранее о переговорных позициях говорил и советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, именно поэтому Киев решился на прорыв Курской области.
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