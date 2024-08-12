В Екатеринбурге прошли соревнования в честь 100-летия кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области. Кинологи со служебными собаками искали взрывчатку и наркотики, передает корреспондент URA.RU.
Мероприятие прошло на базе «Динамо» на Московском тракте. Соревновались не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии, таможни, Уральского завода гражданской авиации и Среднеуральского медеплавильного завода. Взрывчатку искали в легковом автомобиле, тракторе, а наркотики — в «ГАЗели», ангаре и в чемоданах. Главным судьей был замначальника Центра кинологической службы свердловского ГУ МВД, майор Максим Зарубин.
По данным начальника пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых, призовые места в дисциплине «обнаружение взрывчатки» заняли:
- 1 место — главный инспектор Уральского управления таможни Павел Тушков с собакой по кличке Юнис;
- 2 место — инспектор-кинолог, старший лейтенант Лариса Девяткина с Апелере Виски;
- 3 место — инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД, капитан Дмитрий Шуманский с питомцем Драгоценный камень Жофрей
В дисциплине «поиск и обнаружение наркотиков» в тройку вошли:
- 1 место — старший инспектор-кинолог ЦКС УТ МВД по УрФО, капитан Наталья Семеновых с Валькирией;
- 2 место — инспектор-кинолог нижнетагильского ЦКС, старший лейтенант Екатерина Зощук с Нэро Винчиторе Ятаган Джампинг-Кикс;
- 3 место — младший инспектор-кинолог тагильского ЦКС старший сержант Денис Новиков с Нэро Винчиторе Дарк Соул.
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