В Екатеринбурге кинологов стянули к спортивной базе. Фото

В Екатеринбурге прошли соревнования кинологов в честь юбилея
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Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
На базе «Динамо» прошли соревнования в честь 100-летия кинологической службы Фото:

В Екатеринбурге прошли соревнования в честь 100-летия кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области. Кинологи со служебными собаками искали взрывчатку и наркотики, передает корреспондент URA.RU.

Мероприятие прошло на базе «Динамо» на Московском тракте. Соревновались не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии, таможни, Уральского завода гражданской авиации и Среднеуральского медеплавильного завода. Взрывчатку искали в легковом автомобиле, тракторе, а наркотики — в «ГАЗели», ангаре и в чемоданах. Главным судьей был замначальника Центра кинологической службы свердловского ГУ МВД, майор Максим Зарубин.

По данным начальника пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых, призовые места в дисциплине «обнаружение взрывчатки» заняли:

  • 1 место — главный инспектор Уральского управления таможни Павел Тушков с собакой по кличке Юнис;
  • 2 место — инспектор-кинолог, старший лейтенант Лариса Девяткина с Апелере Виски;
  • 3 место — инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД, капитан Дмитрий Шуманский с питомцем Драгоценный камень Жофрей

В дисциплине «поиск и обнаружение наркотиков» в тройку вошли:

  • 1 место — старший инспектор-кинолог ЦКС УТ МВД по УрФО, капитан Наталья Семеновых с Валькирией;
  • 2 место — инспектор-кинолог нижнетагильского ЦКС, старший лейтенант Екатерина Зощук с Нэро Винчиторе Ятаган Джампинг-Кикс;
  • 3 место — младший инспектор-кинолог тагильского ЦКС старший сержант Денис Новиков с Нэро Винчиторе Дарк Соул.

Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Максим Зарубин в кителе
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Участники
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Судьи соревнований
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Собака ищет взрывчатку
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Поиск наркотиков в чемоданах
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Еще один участник соревнований
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Поиск взрывчатки в тракторе
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
У одного из кинологов — спаниель
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Фото:
Соревнования кинологов СО. Екатеринбург
Поиск наркотиков в «ГАЗели»
Фото:

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В Екатеринбурге прошли соревнования в честь 100-летия кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области. Кинологи со служебными собаками искали взрывчатку и наркотики, передает корреспондент URA.RU. Мероприятие прошло на базе «Динамо» на Московском тракте. Соревновались не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии, таможни, Уральского завода гражданской авиации и Среднеуральского медеплавильного завода. Взрывчатку искали в легковом автомобиле, тракторе, а наркотики — в «ГАЗели», ангаре и в чемоданах. Главным судьей был замначальника Центра кинологической службы свердловского ГУ МВД, майор Максим Зарубин. По данным начальника пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых, призовые места в дисциплине «обнаружение взрывчатки» заняли: В дисциплине «поиск и обнаружение наркотиков» в тройку вошли:
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