Челябинский депутат Матвеев хочет вернуть льготные проездные

Депутат гордумы Челябинска Кирилл Матвеев хочет вернуть систему льготных проездных на общественном транспорте. Как сообщил URA.RU Матвеев, действующая система льгот на разовые поездки, показывает свою неэффективность.
«В Челябинске к категории городских льготников относятся школьники, студенты и пенсионеры. Было бы правильно ввести для них месячный проездной билет для поездок на общественном транспорте. У них есть возможность по льготному тарифу приобрести разовый билет, но нет возможности купить льготный абонемент на месяц. Они не могут совершать бесплатные пересадки между маршрутами. Попросту лишены выгодной пересадки с трамвая на автобус, с автобуса на троллейбус и так далее. При каждой такой пересадке городской льготник обязан оплачивать проезд заново», — заявил Матвеев.
По словам Матвеева, во время его встреч с горожанами поступает много жалоб и просьб о сохранении маршрутов. Причем эти маршруты, на первый взгляд, не вписываются в общие планы по развитию маршрутной сети.
«Просто льготникам нужны только прямые маршруты. В случае пересадки они вынуждены оплачивать каждую поездку, а проездных по льготной цене нет. Значит и сама льгота, по сути, теряется. Таких жителей Челябинска довольно много. Это те люди, которые неспроста получили льготы, потому что нуждаются в помощи», — считает Матвеев.
Сам Матвеев пользуется услугами общественного транспорта. Он отмечает перемены к лучшему в этой сфере, в частности, обновление автобусного, троллейбусного и трамвайного парка. Однако, на его взгляд, есть аспекты его работы, которые нуждаются в улучшении.
«Даже будучи заядлым автомобилистом, я пользуюсь общественным транспортом. Мне нравятся те изменения, которые происходят в последние годы в этой сфере в Челябинске. Еще больше нравятся перспективы дальнейших преобразований. Эта сфера одна из самых заметных в городском хозяйстве, и от ее четкого функционирования во многом зависит и настроение жителей и гостей города», — заявил Матвеев.
Депутат добавил, что его инициатива по введению льготных проездных проработана. В скором времени она будет вынесена на обсуждение депутатов городской думы.
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