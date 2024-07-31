Польша начала военную операцию на границе с Белоруссией

01 августа 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Польская армия увеличивает контингент на границе с Белоруссией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» на границе с Белоруссией, в рамках которой будут задействованы дополнительные армейские силы и военная техника для усиления охраны границы. Эту информацию подтвердил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Ответственность за операцию возложена на 18-ю механизированную дивизию, как уточнил министр. Его слова передает РИА Новости. Косиняк-Камыш отметил ухудшение ситуации на границе, особенно в последние месяцы, и упомянул инцидент в мае, когда нелегальный мигрант убил ножом польского солдата. В дополнение к этим мерам, с 1 августа Польша также запускает операцию по усилению ПВО на восточной границе под кодовым названием «Воздушная заря». В рамках этой операции будет уделено особое внимание предотвращению незаконного пересечения границы, включая мониторинг нарушений на малых и очень малых высотах, что является характерным для дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» на границе с Белоруссией, в рамках которой будут задействованы дополнительные армейские силы и военная техника для усиления охраны границы. Эту информацию подтвердил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Ответственность за операцию возложена на 18-ю механизированную дивизию, как уточнил министр. Его слова передает РИА Новости. Косиняк-Камыш отметил ухудшение ситуации на границе, особенно в последние месяцы, и упомянул инцидент в мае, когда нелегальный мигрант убил ножом польского солдата. В дополнение к этим мерам, с 1 августа Польша также запускает операцию по усилению ПВО на восточной границе под кодовым названием «Воздушная заря». В рамках этой операции будет уделено особое внимание предотвращению незаконного пересечения границы, включая мониторинг нарушений на малых и очень малых высотах, что является характерным для дронов и других беспилотных летательных аппаратов.