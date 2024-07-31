31 июля 2024

Польша начала военную операцию на границе с Белоруссией

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Польская армия увеличивает контингент на границе с Белоруссией Фото:

Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» на границе с Белоруссией, в рамках которой будут задействованы дополнительные армейские силы и военная техника для усиления охраны границы. Эту информацию подтвердил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Ответственность за операцию возложена на 18-ю механизированную дивизию, как уточнил министр. Его слова передает РИА Новости. Косиняк-Камыш отметил ухудшение ситуации на границе, особенно в последние месяцы, и упомянул инцидент в мае, когда нелегальный мигрант убил ножом польского солдата.

В дополнение к этим мерам, с 1 августа Польша также запускает операцию по усилению ПВО на восточной границе под кодовым названием «Воздушная заря». В рамках этой операции будет уделено особое внимание предотвращению незаконного пересечения границы, включая мониторинг нарушений на малых и очень малых высотах, что является характерным для дронов и других беспилотных летательных аппаратов.

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Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» на границе с Белоруссией, в рамках которой будут задействованы дополнительные армейские силы и военная техника для усиления охраны границы. Эту информацию подтвердил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Ответственность за операцию возложена на 18-ю механизированную дивизию, как уточнил министр. Его слова передает РИА Новости. Косиняк-Камыш отметил ухудшение ситуации на границе, особенно в последние месяцы, и упомянул инцидент в мае, когда нелегальный мигрант убил ножом польского солдата. В дополнение к этим мерам, с 1 августа Польша также запускает операцию по усилению ПВО на восточной границе под кодовым названием «Воздушная заря». В рамках этой операции будет уделено особое внимание предотвращению незаконного пересечения границы, включая мониторинг нарушений на малых и очень малых высотах, что является характерным для дронов и других беспилотных летательных аппаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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