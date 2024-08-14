РИАН: США не обсуждали с Россией вторжение ДРГ в Курскую область

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме не велись разговоры с Россией по наступлению в Курской области, сообщил американский чиновник Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

США не ввели переговоры с Россией по вторжению в Курскую область. Об этом сообщил американский чиновник.

«Мне неизвестно о каких-либо контактах», — ответил он на вопрос о контактах России и США. Его слова передает РИА Новости.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о причастности НАТО и США к разработке операции в Курской области. По его словам, альянс под руководством Америки занимался организацией плана по вторжению в РФ украинских ДРГ.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области утром 6 августа. Российские военные остановили их продвижение.

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США не ввели переговоры с Россией по вторжению в Курскую область. Об этом сообщил американский чиновник. «Мне неизвестно о каких-либо контактах», — ответил он на вопрос о контактах России и США. Его слова передает РИА Новости. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о причастности НАТО и США к разработке операции в Курской области. По его словам, альянс под руководством Америки занимался организацией плана по вторжению в РФ украинских ДРГ. Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области утром 6 августа. Российские военные остановили их продвижение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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