РИАН: США не обсуждали с Россией вторжение ДРГ в Курскую область

14 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Белом доме не велись разговоры с Россией по наступлению в Курской области, сообщил американский чиновник Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ США не ввели переговоры с Россией по вторжению в Курскую область. Об этом сообщил американский чиновник. «Мне неизвестно о каких-либо контактах», — ответил он на вопрос о контактах России и США. Его слова передает РИА Новости. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о причастности НАТО и США к разработке операции в Курской области. По его словам, альянс под руководством Америки занимался организацией плана по вторжению в РФ украинских ДРГ. Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области утром 6 августа. Российские военные остановили их продвижение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не ввели переговоры с Россией по вторжению в Курскую область. Об этом сообщил американский чиновник. «Мне неизвестно о каких-либо контактах», — ответил он на вопрос о контактах России и США. Его слова передает РИА Новости. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о причастности НАТО и США к разработке операции в Курской области. По его словам, альянс под руководством Америки занимался организацией плана по вторжению в РФ украинских ДРГ. Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области утром 6 августа. Российские военные остановили их продвижение.