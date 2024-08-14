РИАН: США не обсуждали с Россией вторжение ДРГ в Курскую область

США не ввели переговоры с Россией по вторжению в Курскую область. Об этом сообщил американский чиновник.
«Мне неизвестно о каких-либо контактах», — ответил он на вопрос о контактах России и США. Его слова передает РИА Новости.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о причастности НАТО и США к разработке операции в Курской области. По его словам, альянс под руководством Америки занимался организацией плана по вторжению в РФ украинских ДРГ.
Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области утром 6 августа. Российские военные остановили их продвижение.
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