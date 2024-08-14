Правительство направит 600 млн рублей из резервного фонда для пострадавших в Курской области

Правительство России приняло решение выделить из резервного фонда до 600 млн рублей. Средства будут направлены на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области.
«Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Контроль за использованием средств поручено министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Единовременная выплата в рамках действующего в регионе статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом матпомощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составит 25 тысяч рублей.
С 6 августа приграничные районы Курской области обстреливаются ВСУ. Приграничные регионы покинуло более 76 тысяч человек. Президент России Владимир Путин сообщал о разовых федеральных выплатах в размере 10 тысяч рублей для жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов.
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