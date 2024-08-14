По факту аварии ведется расследованиеФото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
На трассе под Нижним Тагилом 14 августа Mitsubishi врезалась в грузовик, вылетев на полосу встречного движения. В результате аварии скончалась 26-летняя пассажирка иномарки. Водитель легковушки имеет стаж вождения один месяц, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«На 14-м километре трассы Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка водитель Mitsubishi, выбрав небезопасную скорость, вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с большегрузом. В результате ДТП пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда медиков, водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — следует из сообщения.
Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия. По факту аварии ведется расследование.
Пассажирка иномарки скончалась до приезда скорой
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
За рулем грузовика находился 50-летний водитель
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
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На трассе под Нижним Тагилом 14 августа Mitsubishi врезалась в грузовик, вылетев на полосу встречного движения. В результате аварии скончалась 26-летняя пассажирка иномарки. Водитель легковушки имеет стаж вождения один месяц, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 14-м километре трассы Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка водитель Mitsubishi, выбрав небезопасную скорость, вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с большегрузом. В результате ДТП пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда медиков, водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — следует из сообщения. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия. По факту аварии ведется расследование.