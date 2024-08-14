Под Нижним Тагилом вдребезги разбилась иномарка, погибла девушка. Фото

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По факту аварии ведется расследование
По факту аварии ведется расследование Фото:

На трассе под Нижним Тагилом 14 августа Mitsubishi врезалась в грузовик, вылетев на полосу встречного движения. В результате аварии скончалась 26-летняя пассажирка иномарки. Водитель легковушки имеет стаж вождения один месяц, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На 14-м километре трассы Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка водитель Mitsubishi, выбрав небезопасную скорость, вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с большегрузом. В результате ДТП пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда медиков, водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — следует из сообщения.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия. По факту аварии ведется расследование.

Пассажирка иномарки скончалась до приезда скорой
Пассажирка иномарки скончалась до приезда скорой
Фото:
За рулем грузовика находился 50-летний водитель
За рулем грузовика находился 50-летний водитель
Фото:

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На трассе под Нижним Тагилом 14 августа Mitsubishi врезалась в грузовик, вылетев на полосу встречного движения. В результате аварии скончалась 26-летняя пассажирка иномарки. Водитель легковушки имеет стаж вождения один месяц, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 14-м километре трассы Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка водитель Mitsubishi, выбрав небезопасную скорость, вылетел на встречную полосу, где допустил столкновение с большегрузом. В результате ДТП пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда медиков, водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован», — следует из сообщения. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия. По факту аварии ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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