Посол РФ в Лондоне Келин высказался о возможных контактах с Залужным

Посол Келин о Залужном: дипломатических контактов между Россией и Украиной нет
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Назначение Залужного на пост посла Украины в Британии не привело к дипломатическим контактам между Киевом и Москвой Фото:

Новым послом Украины в Великобритании назначен Валерий Залужный, однако это не значит, что в нынешних условиях межу Россией и Киевом есть дипломатические контакты. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя возможные факты пересечения с Залужным.

«Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно», — заявил Келин. Его слова передает РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший главком ВСУ Залужный проигнорировал указания ЦРУ об отмене операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Президент Украины Владимир Зеленский сначала поддержал план атаки, но после вмешательства ЦРУ изменил свое решение и приказал остановить операцию. Однако Валерий Залужный, возглавлявший операцию, не выполнил приказ о прекращении диверсии.

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Новым послом Украины в Великобритании назначен Валерий Залужный, однако это не значит, что в нынешних условиях межу Россией и Киевом есть дипломатические контакты. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя возможные факты пересечения с Залужным. «Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно», — заявил Келин. Его слова передает РИА Новости. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший главком ВСУ Залужный проигнорировал указания ЦРУ об отмене операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Президент Украины Владимир Зеленский сначала поддержал план атаки, но после вмешательства ЦРУ изменил свое решение и приказал остановить операцию. Однако Валерий Залужный, возглавлявший операцию, не выполнил приказ о прекращении диверсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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