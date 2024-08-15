Посол РФ в Лондоне Келин высказался о возможных контактах с Залужным

Посол Келин о Залужном: дипломатических контактов между Россией и Украиной нет

15 августа 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

Назначение Залужного на пост посла Украины в Британии не привело к дипломатическим контактам между Киевом и Москвой Фото: Официальный сайт президента Украины Новым послом Украины в Великобритании назначен Валерий Залужный, однако это не значит, что в нынешних условиях межу Россией и Киевом есть дипломатические контакты. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя возможные факты пересечения с Залужным. «Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно», — заявил Келин. Его слова передает РИА Новости. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший главком ВСУ Залужный проигнорировал указания ЦРУ об отмене операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Президент Украины Владимир Зеленский сначала поддержал план атаки, но после вмешательства ЦРУ изменил свое решение и приказал остановить операцию. Однако Валерий Залужный, возглавлявший операцию, не выполнил приказ о прекращении диверсии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым послом Украины в Великобритании назначен Валерий Залужный, однако это не значит, что в нынешних условиях межу Россией и Киевом есть дипломатические контакты. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя возможные факты пересечения с Залужным. «Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно», — заявил Келин. Его слова передает РИА Новости. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший главком ВСУ Залужный проигнорировал указания ЦРУ об отмене операции по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Президент Украины Владимир Зеленский сначала поддержал план атаки, но после вмешательства ЦРУ изменил свое решение и приказал остановить операцию. Однако Валерий Залужный, возглавлявший операцию, не выполнил приказ о прекращении диверсии.