Адвокат напавшего на «Крокус» попросил отпустить его из-за здоровья

17 августа 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Адвокат напавшего на «Крокус» ссылается на Конвенцию о правах человека и просит изменить меру пресечения его подзащитному, говорится в апелляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Адвокат напавшего на «Крокус» Мухаммадсобира Файзова подал апелляцию с просьбой отпустить его подзащитного из СИЗО по состоянию здоровья — после теракта Файзов передвигается на инвалидной коляске. Это следует из решений по апелляции на арест обвиняемого. «Адвокат полагает, что судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М.З., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения», — говорится в документе, текст которого передали в ТАСС. Адвокат ссылается на Конвенцию о защите прав и основных свобод человека и просит заменить заключение Файзова под стражу на другую меру пресечения. Вечером 22 марта группа вооруженных людей открыла стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл». Напавшие устроили пожар, в результате которого концертный зал полностью сгорел. В результате погибли 145 человек, пострадал 551 человек. День нападения, 24 марта был объявлен в России днем траура. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде. Исполнителям теракта в «Крокусе» вменили новые обвинения: участие в террористической организации и обучение терроризму. Также суд Москвы продлил арест четверым нападавшим до 22 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокат напавшего на «Крокус» Мухаммадсобира Файзова подал апелляцию с просьбой отпустить его подзащитного из СИЗО по состоянию здоровья — после теракта Файзов передвигается на инвалидной коляске. Это следует из решений по апелляции на арест обвиняемого. «Адвокат полагает, что судом не принято во внимание состояние здоровья Файзова М.З., не принято во внимание, что Файзов передвигается в инвалидной коляске, нуждается в лечении, а явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения», — говорится в документе, текст которого передали в ТАСС. Адвокат ссылается на Конвенцию о защите прав и основных свобод человека и просит заменить заключение Файзова под стражу на другую меру пресечения. Вечером 22 марта группа вооруженных людей открыла стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл». Напавшие устроили пожар, в результате которого концертный зал полностью сгорел. В результате погибли 145 человек, пострадал 551 человек. День нападения, 24 марта был объявлен в России днем траура. По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде. Исполнителям теракта в «Крокусе» вменили новые обвинения: участие в террористической организации и обучение терроризму. Также суд Москвы продлил арест четверым нападавшим до 22 ноября.