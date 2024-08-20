Морпехи ЧФ взяли в плен украинских военных в Курской области

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе боестолкновения в Курской области взяли в плен нескольких украинских военных. Также была ликвидирована боевая техника ВСУ.
«Морпехи остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области и уничтожили девять единиц вражеской военной техники», — сообщает ТАСС. Были ликвидированы бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV — всего девять единиц техники.
Кроме того, морпехи уничтожили бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Несколько украинских солдат взяты в плен.
С 6 августа идут бои в Курской области. Ранее Вооруженные Силы РФ захватили в плен солдата ВСУ, обвиняемого в похищении мирных жителей региона. А 19 августа появилась информация, что морпехи взяли в плен 19 диверсантов около населенного пункта Ольговка, передает «Национальная служба новостей».
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