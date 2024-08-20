Морпехи ЧФ взяли в плен украинских военных в Курской области

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Солдат ВСУ взяли в плен в Курской области (архивное фото)
Солдат ВСУ взяли в плен в Курской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе боестолкновения в Курской области взяли в плен нескольких украинских военных. Также была ликвидирована боевая техника ВСУ. 

«Морпехи остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области и уничтожили девять единиц вражеской военной техники», — сообщает ТАСС. Были ликвидированы бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV — всего девять единиц техники.

Кроме того, морпехи уничтожили бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Несколько украинских солдат взяты в плен. 

С 6 августа идут бои в Курской области. Ранее Вооруженные Силы РФ захватили в плен солдата ВСУ, обвиняемого в похищении мирных жителей региона. А 19 августа появилась информация, что морпехи взяли в плен 19 диверсантов около населенного пункта Ольговка, передает «Национальная служба новостей». 

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Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе боестолкновения в Курской области взяли в плен нескольких украинских военных. Также была ликвидирована боевая техника ВСУ.  «Морпехи остановили продвижение колонны украинских вооруженных формирований в Курской области и уничтожили девять единиц вражеской военной техники», — сообщает ТАСС. Были ликвидированы бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV — всего девять единиц техники. Кроме того, морпехи уничтожили бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Несколько украинских солдат взяты в плен.  С 6 августа идут бои в Курской области. Ранее Вооруженные Силы РФ захватили в плен солдата ВСУ, обвиняемого в похищении мирных жителей региона. А 19 августа появилась информация, что морпехи взяли в плен 19 диверсантов около населенного пункта Ольговка, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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