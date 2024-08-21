РВ: украинский истребитель был сбит во время атаки ВСУ на Курскую область

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Су-27 был уничтожен при попытке атаковать территорию России
Су-27 был уничтожен при попытке атаковать территорию России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При попытке атаковать Курскую область был уничтожен истребитель Су-27, принадлежащий ВВС Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты.

«Боевой самолёт [Су-27] уничтожен расчетом ЗРК „Бук-М3“ при попытке сброса управляемых авиабомб на территорию Курской области», — передали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ ожидается.

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При попытке атаковать Курскую область был уничтожен истребитель Су-27, принадлежащий ВВС Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты. «Боевой самолёт [Су-27] уничтожен расчетом ЗРК „Бук-М3“ при попытке сброса управляемых авиабомб на территорию Курской области», — передали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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