РВ: украинский истребитель был сбит во время атаки ВСУ на Курскую область

Су-27 был уничтожен при попытке атаковать территорию России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При попытке атаковать Курскую область был уничтожен истребитель Су-27, принадлежащий ВВС Украины. Об этом сообщают военные корреспонденты.
«Боевой самолёт [Су-27] уничтожен расчетом ЗРК „Бук-М3“ при попытке сброса управляемых авиабомб на территорию Курской области», — передали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ ожидается.
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