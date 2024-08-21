21 августа 2024

На турнире легкоатлетов в Златоусте выступит группа «Пропаганда»

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа исполнит свои самые известные хиты
Группа исполнит свои самые известные хиты Фото:

На международном турнире по легкой атлетике в Златоусте (Челябинская область) 23 августа выступит группа «Пропаганда». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Златоусте 23 августа на площади у городской администрации пройдут международные соревнования по легкой атлетике „Королева спорта. Финал серии Высота“. Хедлайнером вечера станет молодежная группа „Пропаганда“, — сообщили в пресс-службе.

В 13:45 состоится церемония открытия турнира. Пройдут соревнования среди мужчин по прыжкам с шестом и женщин по прыжкам в высоту. После этого запланировано выступление кавер-группы «Рэд Хэд Бэнд».

По окончании соревнований зрителей ждут церемония награждения, праздничный фейерверк и выступление группы «Пропаганда». Группа исполнит хиты «Белым мелом», «Яблоки ела», «Подруга», «Дождь по крышам», «Пять минут на любовь» и новые композиции. Вход для зрителей свободный.

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На международном турнире по легкой атлетике в Златоусте (Челябинская область) 23 августа выступит группа «Пропаганда». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Златоусте 23 августа на площади у городской администрации пройдут международные соревнования по легкой атлетике „Королева спорта. Финал серии Высота“. Хедлайнером вечера станет молодежная группа „Пропаганда“, — сообщили в пресс-службе. В 13:45 состоится церемония открытия турнира. Пройдут соревнования среди мужчин по прыжкам с шестом и женщин по прыжкам в высоту. После этого запланировано выступление кавер-группы «Рэд Хэд Бэнд». По окончании соревнований зрителей ждут церемония награждения, праздничный фейерверк и выступление группы «Пропаганда». Группа исполнит хиты «Белым мелом», «Яблоки ела», «Подруга», «Дождь по крышам», «Пять минут на любовь» и новые композиции. Вход для зрителей свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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