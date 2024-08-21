На турнире легкоатлетов в Златоусте выступит группа «Пропаганда»

На международном турнире по легкой атлетике в Златоусте (Челябинская область) 23 августа выступит группа «Пропаганда». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Златоусте 23 августа на площади у городской администрации пройдут международные соревнования по легкой атлетике „Королева спорта. Финал серии Высота“. Хедлайнером вечера станет молодежная группа „Пропаганда“, — сообщили в пресс-службе.
В 13:45 состоится церемония открытия турнира. Пройдут соревнования среди мужчин по прыжкам с шестом и женщин по прыжкам в высоту. После этого запланировано выступление кавер-группы «Рэд Хэд Бэнд».
По окончании соревнований зрителей ждут церемония награждения, праздничный фейерверк и выступление группы «Пропаганда». Группа исполнит хиты «Белым мелом», «Яблоки ела», «Подруга», «Дождь по крышам», «Пять минут на любовь» и новые композиции. Вход для зрителей свободный.
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