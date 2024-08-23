В Свердловской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым штаммом коронавируса Flirt. Об этом на пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист областного минздрава Александр Харитонов, опровергая, по сути, данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом о 245 случаях заражения среди свердловчан.
«Случаев заражения штаммом FLIRT в регионе не было, нам информация о каких-то необычных клинических проявлениях не поступала. В целом заболеваемость коронавирусом имеет сезонную тенденцию к росту, но это не тот рост, что был в прошлом году», — рассказал главный санитарный врач.
По словам эксперта, среди острых респираторных заболеваний преобладают риновирусы, а грипп ожидается в привычном сезонном режиме. Например, в прошлом году преобладал грипп типа Б, а в этом году ожидается активность штамма свиного гриппа (АH1N1). Врачи напоминают о важности вакцинации, особенно для людей с хроническими заболеваниями.
Ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю в Свердловской области зарегистрировали 245 случаев заболевания коронавирусом FLIRT. 31 человек был госпитализирован.
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