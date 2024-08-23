Звезда «Дом-2» из Екатеринбурга рассказала о предательстве любовника-бизнесмена

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Яна Шевцова из Екатеринбурга рассказала о расставании со своим возлюбленным-бизнесменом. По ее словам, мужчина скрывал от нее, что был женат. В ноябре 2023 года у пары родилась дочь.
«Мы жили раздельно, но фактически были парой... Я знала, что у Алексея есть дети от первого брака, но он говорил, что давно разведен… В августе мы летали в Москву, он там был на совещании, и я взяла его телефон — что-то кому-то мне надо было переслать. И увидела переписку с женой», — рассказала Шевцова Е1.ru.
Девушка попыталась прояснить детали отношений бизнесмена с супругой, но она не ответила на сообщение. Сам мужчина заявил, что действительно состоит в браке, но давно не любит жену. По его словам, пара не регистрировала брак и не афишировала отношения, так как у девушки «скандальный образ», который может помешать бизнесу.
Однако Шевцова подчеркнула, что мужчина после рождения дочери дал ей 20 миллионов рублей на покупку жилья, подарил автомобиль и отправлял около 600 тысяч рублей каждый месяц. Сейчас в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоит прочерк, однако девушка планирует установить отцовство.
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