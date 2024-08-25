Курская область получила от Минобороны дополнительное артиллерийское вооружение

Группировка войск по запросу оперативного штаба Курской области получила дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает Минобороны России.
«От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. 17 вопросов решены. Новые поступившие в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — написали в официальном telegram-канале ведомства.
В министерстве также уточнили, что по остальным регионам новых запросов не поступало, и все ранее поставленные задачи выполнены. В целом, Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий обработал 45 запросов от оперштабов, и по графику поставок вооружений, военной и специальной техники все мероприятия выполнены в срок.
В субботу, 24 августа, в Минобороны России сообщили о том, что РФ вернула 115 российских бойцов, попавших в плен ВСУ на курском направлении. Взамен Киеву передали 115 пленных украинских солдат, пишет «Национальная служба новостей».
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