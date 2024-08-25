Курская область получила от Минобороны дополнительное артиллерийское вооружение

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Минобороны уже решило 17 запросов из 29 от оперативного штаба Курской области
Минобороны уже решило 17 запросов из 29 от оперативного штаба Курской области Фото:
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Группировка войск по запросу оперативного штаба Курской области получила дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает Минобороны России.

«От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. 17 вопросов решены. Новые поступившие в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — написали в официальном telegram-канале ведомства.

В министерстве также уточнили, что по остальным регионам новых запросов не поступало, и все ранее поставленные задачи выполнены. В целом, Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий обработал 45 запросов от оперштабов, и по графику поставок вооружений, военной и специальной техники все мероприятия выполнены в срок.

В субботу, 24 августа, в Минобороны России сообщили о том, что РФ вернула 115 российских бойцов, попавших в плен ВСУ на курском направлении. Взамен Киеву передали 115 пленных украинских солдат, пишет «Национальная служба новостей».

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Группировка войск по запросу оперативного штаба Курской области получила дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает Минобороны России. «От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. 17 вопросов решены. Новые поступившие в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — написали в официальном telegram-канале ведомства. В министерстве также уточнили, что по остальным регионам новых запросов не поступало, и все ранее поставленные задачи выполнены. В целом, Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий обработал 45 запросов от оперштабов, и по графику поставок вооружений, военной и специальной техники все мероприятия выполнены в срок. В субботу, 24 августа, в Минобороны России сообщили о том, что РФ вернула 115 российских бойцов, попавших в плен ВСУ на курском направлении. Взамен Киеву передали 115 пленных украинских солдат, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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