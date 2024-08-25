ВС России отразили атаки ВСУ возле 8 пунктов у Курской области

25 августа 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили в Курской области до 40 бойцов ВСУ, заявили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные из группировки «Север» отразили атаки ВСУ в курских населенных пунктах Малая Локня, Черкасское Поречное, Комаровка, Нечаев, Борки, Погребки, Вишневка и Спальное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделениями группировки войск „Север“ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное», — передает оборонное ведомство. Также атаки ВСУ отражены у Спального, Борков, Погребков и Вишневки. В результате действий ВС РФ противник понес значительные потери: до 40 убитых и раненых. Также был уничтожен танк, четыре боевых бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, Минобороны РФ сообщило о проведении разведывательно-поисковых действий для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые пытались проникнуть вглубь российской территории. Данные операции проводятся в лесных массивах. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина получит суровый ответ на вторжение в Курскую область. По словам посла России в США Анатолия Антонова, который передал слова российского лидера, все бойцы ВСУ будут уничтожены , пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные из группировки «Север» отразили атаки ВСУ в курских населенных пунктах Малая Локня, Черкасское Поречное, Комаровка, Нечаев, Борки, Погребки, Вишневка и Спальное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделениями группировки войск „Север“ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное», — передает оборонное ведомство. Также атаки ВСУ отражены у Спального, Борков, Погребков и Вишневки. В результате действий ВС РФ противник понес значительные потери: до 40 убитых и раненых. Также был уничтожен танк, четыре боевых бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, Минобороны РФ сообщило о проведении разведывательно-поисковых действий для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые пытались проникнуть вглубь российской территории. Данные операции проводятся в лесных массивах. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина получит суровый ответ на вторжение в Курскую область. По словам посла России в США Анатолия Антонова, который передал слова российского лидера, все бойцы ВСУ будут уничтожены, пишет Pravda.Ru.