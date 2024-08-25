ВС России отразили атаки ВСУ возле 8 пунктов у Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики, военный
ВС РФ уничтожили в Курской области до 40 бойцов ВСУ, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные из группировки «Север» отразили атаки ВСУ в курских населенных пунктах Малая Локня, Черкасское Поречное, Комаровка, Нечаев, Борки, Погребки, Вишневка и Спальное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное», — передает оборонное ведомство. Также атаки ВСУ отражены у Спального, Борков, Погребков и Вишневки.

В результате действий ВС РФ противник понес значительные потери: до 40 убитых и раненых. Также был уничтожен танк, четыре боевых бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, Минобороны РФ сообщило о проведении разведывательно-поисковых действий для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые пытались проникнуть вглубь российской территории. Данные операции проводятся в лесных массивах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина получит суровый ответ на вторжение в Курскую область. По словам посла России в США Анатолия Антонова, который передал слова российского лидера, все бойцы ВСУ будут уничтожены, пишет Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные из группировки «Север» отразили атаки ВСУ в курских населенных пунктах Малая Локня, Черкасское Поречное, Комаровка, Нечаев, Борки, Погребки, Вишневка и Спальное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделениями группировки войск „Север“ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное», — передает оборонное ведомство. Также атаки ВСУ отражены у Спального, Борков, Погребков и Вишневки. В результате действий ВС РФ противник понес значительные потери: до 40 убитых и раненых. Также был уничтожен танк, четыре боевых бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, Минобороны РФ сообщило о проведении разведывательно-поисковых действий для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые пытались проникнуть вглубь российской территории. Данные операции проводятся в лесных массивах. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина получит суровый ответ на вторжение в Курскую область. По словам посла России в США Анатолия Антонова, который передал слова российского лидера, все бойцы ВСУ будут уничтожены, пишет Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...