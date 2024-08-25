Кадыров сообщил об эвакуации срочников из курского села. Видео

Кадыров: 51 срочник эвакуирован из населенного пункта Уланок

25 августа 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Бойцы полка «Ахмат-Чечня» вывезли из курского села более полусотни срочников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Пятьдесят один солдат срочной службы эвакуирован из населенного пункта Уланов в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Разман Кадыров. Помощь в эвакуации оказывали бойцы полка «АХМАТ-Чечня». «Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале . По его словам, среди эвакуированных солдат были и те, кто числился пропавшими без вести: это Сайын Кужугет и Алаш Куулар. Их родители ранее обращались в Совет Федерации РФ с просьбой найти сыновей. Кадыров поблагодарил за успешное решение боевой задачи командира полка Асламбека Салиева и его бойцов. «Мы искренне гордимся вами, парни!» — отметил он. Видео: telegram-канал Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятьдесят один солдат срочной службы эвакуирован из населенного пункта Уланов в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Разман Кадыров. Помощь в эвакуации оказывали бойцы полка «АХМАТ-Чечня». «Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, среди эвакуированных солдат были и те, кто числился пропавшими без вести: это Сайын Кужугет и Алаш Куулар. Их родители ранее обращались в Совет Федерации РФ с просьбой найти сыновей. Кадыров поблагодарил за успешное решение боевой задачи командира полка Асламбека Салиева и его бойцов. «Мы искренне гордимся вами, парни!» — отметил он. Видео: telegram-канал Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95