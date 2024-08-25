Кадыров сообщил об эвакуации срочников из курского села. Видео

Кадыров: 51 срочник эвакуирован из населенного пункта Уланок
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, военные, солдаты, военная служба, срочники, автоматы калашникова, рядовые
Бойцы полка «Ахмат-Чечня» вывезли из курского села более полусотни срочников Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пятьдесят один солдат срочной службы эвакуирован из населенного пункта Уланов в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Разман Кадыров. Помощь в эвакуации оказывали бойцы полка «АХМАТ-Чечня».

«Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, среди эвакуированных солдат были и те, кто числился пропавшими без вести: это Сайын Кужугет и Алаш Куулар. Их родители ранее обращались в Совет Федерации РФ с просьбой найти сыновей.

Кадыров поблагодарил за успешное решение боевой задачи командира полка Асламбека Салиева и его бойцов. «Мы искренне гордимся вами, парни!» — отметил он.

Видео: telegram-канал Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95

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Пятьдесят один солдат срочной службы эвакуирован из населенного пункта Уланов в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Разман Кадыров. Помощь в эвакуации оказывали бойцы полка «АХМАТ-Чечня». «Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, среди эвакуированных солдат были и те, кто числился пропавшими без вести: это Сайын Кужугет и Алаш Куулар. Их родители ранее обращались в Совет Федерации РФ с просьбой найти сыновей. Кадыров поблагодарил за успешное решение боевой задачи командира полка Асламбека Салиева и его бойцов. «Мы искренне гордимся вами, парни!» — отметил он. Видео: telegram-канал Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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