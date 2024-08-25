Пятьдесят один солдат срочной службы эвакуирован из населенного пункта Уланов в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Разман Кадыров. Помощь в эвакуации оказывали бойцы полка «АХМАТ-Чечня».
«Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, среди эвакуированных солдат были и те, кто числился пропавшими без вести: это Сайын Кужугет и Алаш Куулар. Их родители ранее обращались в Совет Федерации РФ с просьбой найти сыновей.
Кадыров поблагодарил за успешное решение боевой задачи командира полка Асламбека Салиева и его бойцов. «Мы искренне гордимся вами, парни!» — отметил он.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Пятьдесят один солдат срочной службы эвакуирован из населенного пункта Уланов в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Разман Кадыров. Помощь в эвакуации оказывали бойцы полка «АХМАТ-Чечня». «Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, среди эвакуированных солдат были и те, кто числился пропавшими без вести: это Сайын Кужугет и Алаш Куулар. Их родители ранее обращались в Совет Федерации РФ с просьбой найти сыновей. Кадыров поблагодарил за успешное решение боевой задачи командира полка Асламбека Салиева и его бойцов. «Мы искренне гордимся вами, парни!» — отметил он. Видео: telegram-канал Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95