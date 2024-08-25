ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове и уничтожили 40 украинских военных. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации [бойцов Украины]. Погибших около сорока», — заявил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Удар ВС РФ пришелся по Полевой улице в Слободском районе Харькова.
Ранее Минобороны заявляло, что за время вторжения ВСУ в Курскую область уничтожены почти шесть тысяч украинских военных и 72 танка. Об этом сообщает «Царьград».
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