Подполье: 40 боевиков ВСУ уничтожены в Харькове

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Около 40 бойцов ВСУ уничтожены в Харькове ударом ВС РФ, сообщили в Подполье
Около 40 бойцов ВСУ уничтожены в Харькове ударом ВС РФ, сообщили в Подполье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове и уничтожили 40 украинских военных. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации [бойцов Украины]. Погибших около сорока», — заявил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Удар ВС РФ пришелся по Полевой улице в Слободском районе Харькова. 

Ранее Минобороны заявляло, что за время вторжения ВСУ в Курскую область уничтожены почти шесть тысяч украинских военных и 72 танка. Об этом сообщает «Царьград».

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ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове и уничтожили 40 украинских военных. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. «Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации [бойцов Украины]. Погибших около сорока», — заявил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Удар ВС РФ пришелся по Полевой улице в Слободском районе Харькова.  Ранее Минобороны заявляло, что за время вторжения ВСУ в Курскую область уничтожены почти шесть тысяч украинских военных и 72 танка. Об этом сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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