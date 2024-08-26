«Сломано все, что можно»: челябинка пожаловалась на разруху в детском центре реабилитации

В поселке Мирный пациенты показали разрушенный детский центр реабилитации

26 августа 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Пациенты показали сломанные двери, мебель, сантехнику и лестницы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пациенты детского областного реабилитационного центра в поселке Мирный Красноармейского района Челябинской области пожаловались на разруху. Фото сломанной сантехники, дверей, мебели и зон отдыха направили читатели URA.RU. «Как в таких условиях можно содержать детей? Сломано все, что можно. В центре холодно и сыро, нет горячей воды, все ходят в кофтах и носках, спят в одежде, но все равно дети заболели уже на второй день пребывания. Сантехника сломана, матрас, двери, мебель в дырах», — рассказала URA.RU жительница региона Юлия, которая получила направление в этот центр и находится в нем вместе с ребенком. Женщина сообщила, что во дворе сломаны лавочки и карусели с качелями на детской площадке. На лестница шатаются перила, а все оконные стекла разбиты. По ее мнению, находиться здесь небезопасно ни для детей, ни для взрослых. «Здесь должны проходить лечение дети возрастом от пяти лет. Нет ни одного целого окна, все полы в дырах. Почему так запущено-то все?» — задается вопросом мама пациента. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал. Челябинка пожаловалась на дыры в дверях Читатель URA.RU Стекла в окнах разбиты Читатель URA.RU Пациенты запинаются о неровности пола Читатель URA.RU Душевая кабина сломана, воды горячей нет Читатель URA.RU Карусель травмоопасна Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пациенты детского областного реабилитационного центра в поселке Мирный Красноармейского района Челябинской области пожаловались на разруху. Фото сломанной сантехники, дверей, мебели и зон отдыха направили читатели URA.RU. «Как в таких условиях можно содержать детей? Сломано все, что можно. В центре холодно и сыро, нет горячей воды, все ходят в кофтах и носках, спят в одежде, но все равно дети заболели уже на второй день пребывания. Сантехника сломана, матрас, двери, мебель в дырах», — рассказала URA.RU жительница региона Юлия, которая получила направление в этот центр и находится в нем вместе с ребенком. Женщина сообщила, что во дворе сломаны лавочки и карусели с качелями на детской площадке. На лестница шатаются перила, а все оконные стекла разбиты. По ее мнению, находиться здесь небезопасно ни для детей, ни для взрослых. «Здесь должны проходить лечение дети возрастом от пяти лет. Нет ни одного целого окна, все полы в дырах. Почему так запущено-то все?» — задается вопросом мама пациента. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации ответ на него не поступал.