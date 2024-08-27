Челябинский военврач рассказала Якушеву о проблемах медиков на войне

Военврач из Челябинска Светлана Гореликова в составе группы участников СВО встретилась с врио секретаря Генсовета ЕР Владимиром Якушевым. Об этом 28 августа Гореликова сообщила URA.RU.
«Рассказала Якушеву о проблемах наших медиков, которые очень хотят остаться в профессии, но их не устраивает низкий уровень зарплат. Из-за этого многие профессионалы вынуждены искать другие варианты заработка и уходят из медицины. Мы теряем хорошие кадры, которые хотят помогать людям», — сообщила Гореликова.
Кроме того, она рассказала Якушеву о врачах и фельдшерах на СВО, которые хотели бы регулярно повышать свой уровень квалификации, осваивать современные способы оказания помощи, быстрее поднимать на ноги бойцов в сложных случаях. По словам Гореликовой, Якушев внимательно выслушал ее аргументы.
Встреча прошла в ЦИК «Единой России» в Москве. Она была организована партией с целью поддержать участников СВО и узнать о проблемах в регионах.
Гореликова 20 лет работала в челябинской больнице скорой медицинской помощи. В 2018 году вышла на льготную пенсию, но с началом пандемии коронавируса вернулась к работе. Осенью 2022 года ушла добровольцем на СВО, служила в Луганске. В феврале 2024 года, после почти полутора лет на фронте, вернулась в Челябинск. В настоящее время является официальным представителем реготделения «Единой России» по вопросам помощи участникам СВО и их семьям.
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