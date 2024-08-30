Бурный День знаний: вечеринки в Челябинске в честь 1 сентября

Для студентов в Челябинске утроят шесть вечеринок

В барных картах заведений появится специальное меню в честь Дня знаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске 31 августа и 1 сентября пройдут мероприятия, посвященные началу учебного года и осени. Для студентов приготовят спецменю и диджей-сеты, а также организуют вечеринку «нулевых». О том, где можно будет услышать хиты MTV и игру на саксофоне, послушать панк-рок и попробовать «студенческий» сет — в материале URA.RU.

Студентов ждут в двух челябинских барах

Рюмочная «Радио» 1 сентября организует «Студент-пати for Эврибади». Гостей мероприятия ждет специальный сет «студенческий». Также организаторы просят взять с собой студенческий билет для подтверждения статуса. Уточняется, что в заведении чебуреки готовят по маминому рецепту, а позиции из барной карты — по-папиному. Атмосфера в рюмочной напоминает о советских временах и наполнена различными артефактами.

Старые популярные треки будут играть в «Классе коррекции» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Гастробар «Класс коррекции» 1 сентября отметит не только День знаний, но и свое день рождение. В заведении пройдет вечеринка в стиле «нулевых», а из колонок прозвучат хиты MTV. Для посетителей также станет доступно спецменю кухни и бара. Начало мероприятия в 19:00.

В пабе «The Бочка» живые концерты и рок-тусовки проходят каждую неделю. 1 сентября там пройдет концерт «Почти Unplugged». Гостям обещают погружение в творчество и камерность. На сцене выступят пять музыкантов: Саша Заев из группы Конвеер с панк-роком, Event Vika с ванильным поп-панком, Михаил Захаров из «Заходер», Иван Ленков и Юлия Смоленцева, представляющие самобытный шансон. Вход свободный по брони заранее. Музыкальный бар «ФортеПьяно» 1 сентября встретит начало осени концертом саксофониста. В 20:00 на сцену выйдет Константин Конюхов из группы «Знакомые». Вход в заведение свободный.

Встречать учебный год планируют с 30 августа

С 31 августа на 1 сентября состоится «Ночь знаний» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В лофт-баре «Шишка» 30 и 31 августа пройдет «ночь знаний». Для студентов исполнят диджей-сеты МС Кудрявцев, диджей АсСоло и Айрумян. Начало праздничных мероприятий в 23:00. Вход бесплатный. С 31 августа на 1 сентября лето проведут и в баре «Топка». В субботу, 31 августа в заведении выступит группа «не ВоВремя». Посетить концерт можно по брони.