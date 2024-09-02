02 сентября 2024

Силовики отрабатывают версию суицида после загадочной пропажи школьницы в Нижнем Тагиле

В таинственной пропаже школьницы в Нижнем Тагиле отрабатывают версию суицида
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики отрабатывают разные версии пропажи ребенка (архивное фото) Фото:

Одной из версий, которую отрабатывают силовики, занимающиеся поисками 12-летней Анастасии Якиной в Нижнем Тагиле (Свердловская область), является суицид. Об этом URA.RU сообщил источник. Ранее сообщалось, что в загадочной пропаже ребенка нашли следы криминала.

«Отрабатываются несколько версий пропажи. Одна из них — суицид», — сказал собеседник агентства. По его словам, силовики отсматривают записи с камер видеонаблюдения, но результатов пока что это не дает. Также одной из версий пропажи может быть утрата матери. Она скончалась месяц назад. В свердловском СК тему не комментируют.

«В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней. Проверяются места возможного ее местонахождения. Отрабатываются связи ребенка, родственников и знакомых», — сообщил официальный представитель свердловского ГУ МВД, полковник Валерий Горелых.

Как писало URA.RU, после исчезновения Насти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мера позволяет сотрудникам СК проводить необходимые следственные действия. В поисках уже участвовал первый замруководителя областного управления Следкома Анатолий Надбитов. Он лично допрашивал свидетелей и искал девочку на чердаках.

Она пропала 31 августа. По предварительным данным, Настя отпросилась у отца погулять. Вернувшись с ночной смены с завода, мужчина не обнаружил дочку, и самостоятельно начал ее искать. После этого он написал заявление в полицию. По всему городу развешаны ориентировки. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Приметы: рост — 150 сантиметров, русые волосы ниже плеч. Настя была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение школьницы, сообщите полицейским по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.

Девочка была одета в розовую куртку и темные штаны
Девочка была одета в розовую куртку и темные штаны
Фото:

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Одной из версий, которую отрабатывают силовики, занимающиеся поисками 12-летней Анастасии Якиной в Нижнем Тагиле (Свердловская область), является суицид. Об этом URA.RU сообщил источник. Ранее сообщалось, что в загадочной пропаже ребенка нашли следы криминала. «Отрабатываются несколько версий пропажи. Одна из них — суицид», — сказал собеседник агентства. По его словам, силовики отсматривают записи с камер видеонаблюдения, но результатов пока что это не дает. Также одной из версий пропажи может быть утрата матери. Она скончалась месяц назад. В свердловском СК тему не комментируют. «В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней. Проверяются места возможного ее местонахождения. Отрабатываются связи ребенка, родственников и знакомых», — сообщил официальный представитель свердловского ГУ МВД, полковник Валерий Горелых. Как писало URA.RU, после исчезновения Насти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мера позволяет сотрудникам СК проводить необходимые следственные действия. В поисках уже участвовал первый замруководителя областного управления Следкома Анатолий Надбитов. Он лично допрашивал свидетелей и искал девочку на чердаках. Она пропала 31 августа. По предварительным данным, Настя отпросилась у отца погулять. Вернувшись с ночной смены с завода, мужчина не обнаружил дочку, и самостоятельно начал ее искать. После этого он написал заявление в полицию. По всему городу развешаны ориентировки. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Приметы: рост — 150 сантиметров, русые волосы ниже плеч. Настя была одета в черные кроссовки, темно-синие штаны и розовую куртку. Если вы знаете местоположение школьницы, сообщите полицейским по номеру 8 (343) 597-68-02 или на линию 02.
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