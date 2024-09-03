Политолог Данилин: визит Путина в Монголию ознаменовал закат однополярного мира

03 сентября 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Монголия отказалась реагировать на требования ареста Путина, тем самым продемонстрировав свои приоритеты в политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный визит главы РФ Владимира Путина в Монголию и его торжественная встреча являются символами «заката однополярного мира». Улан-Батор продемонстрировал свои приоритеты Западу в его конфликте с Россией, хотя является подписантом Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин. Новость по теме Путин нанес тяжелый удар по репутации МУС: реакция мира на визит президента в Монголию «Торжественная встреча с почетным караулом в аэропорту, расстеленная ковровая дорожка [для Путина] — все это символы заката однополярного мира. Монголия, будучи подписантом статута Международного уголовного суда, продемонстрировала, что для нее не является авторитетом эта скомпрометированная надгосударственная судебная инстанция», — заявил Данилин, его слова передает « Газета.ру» . Директор Центра политического анализа также добавил, что Монголия отказывается от роли «разменной монеты» в глобальных политических играх. Страна выбрала путь укрепления двусторонних связей и суверенного развития. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал обеспокоенность Евросоюза в связи с визитом Владимира Путина в Монголию. Медведев указал на исторический контекст, отметив, что Улан-Батор проигнорировал давление Европы, связанное с ордером на арест главы России, выданным МУС в 2023 году. Также Медведев намекнул на то, что страны, которые попытаются исполнить ордер суда, могут подвергнуться серьезным рискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный визит главы РФ Владимира Путина в Монголию и его торжественная встреча являются символами «заката однополярного мира». Улан-Батор продемонстрировал свои приоритеты Западу в его конфликте с Россией, хотя является подписантом Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин. «Торжественная встреча с почетным караулом в аэропорту, расстеленная ковровая дорожка [для Путина] — все это символы заката однополярного мира. Монголия, будучи подписантом статута Международного уголовного суда, продемонстрировала, что для нее не является авторитетом эта скомпрометированная надгосударственная судебная инстанция», — заявил Данилин, его слова передает «Газета.ру». Директор Центра политического анализа также добавил, что Монголия отказывается от роли «разменной монеты» в глобальных политических играх. Страна выбрала путь укрепления двусторонних связей и суверенного развития. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал обеспокоенность Евросоюза в связи с визитом Владимира Путина в Монголию. Медведев указал на исторический контекст, отметив, что Улан-Батор проигнорировал давление Европы, связанное с ордером на арест главы России, выданным МУС в 2023 году. Также Медведев намекнул на то, что страны, которые попытаются исполнить ордер суда, могут подвергнуться серьезным рискам.