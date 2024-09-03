Официальный визит главы РФ Владимира Путина в Монголию и его торжественная встреча являются символами «заката однополярного мира». Улан-Батор продемонстрировал свои приоритеты Западу в его конфликте с Россией, хотя является подписантом Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.
«Торжественная встреча с почетным караулом в аэропорту, расстеленная ковровая дорожка [для Путина] — все это символы заката однополярного мира. Монголия, будучи подписантом статута Международного уголовного суда, продемонстрировала, что для нее не является авторитетом эта скомпрометированная надгосударственная судебная инстанция», — заявил Данилин, его слова передает «
Директор Центра политического анализа также добавил, что Монголия отказывается от роли «разменной монеты» в глобальных политических играх. Страна выбрала путь укрепления двусторонних связей и суверенного развития.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал обеспокоенность Евросоюза в связи с визитом Владимира Путина в Монголию. Медведев указал на исторический контекст, отметив, что Улан-Батор проигнорировал давление Европы, связанное с ордером на арест главы России, выданным МУС в 2023 году. Также Медведев намекнул на то, что страны, которые попытаются исполнить ордер суда, могут подвергнуться серьезным рискам.
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