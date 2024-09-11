Челябинский общественник вступился за миллиардера из списка Forbes Струкова

Константин Струков входит в список миллиардеров Forbes Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Общественной палаты Челябинской области Алексей Гараев вступился за группу компаний «Южуралзолото» миллиардера из списка Forbes Константина Струкова. Письмо Гараева председателю комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаю Харитонову появилось в сети.

«На предприятиях ПАО „ЮГК“ сложилась критическая ситуация. В 2023 году различными контролирующими органами проведено на предприятии 93 проверки, за неполные восемь месяцев 2024-го — уже 136. Все выявленные нарушения не являются существенными и в кратчайшие возможные сроки устраняются. В текущем году проверяющие комиссии отнеслись к предприятию предвзято, критических нарушений выявлено не было, но проверяющими органами выдано предписание ликвидировать предприятие», — говорится в документе.

Далее Гараев говорит о том, что предприятие выплачивает налоги в доход государства и реализует социально-значимые проекты, а также помогает проведению СВО. Гараев просит Харитонова донести до главы государства и главы правительства России эту информацию и добавляет, что использование запретительных мер вместо положительного эффекта может привести к банкротству предприятия и созданию социальной напряженности вплоть до социального взрыва.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Гараев подтвердил подлинность письма. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что «время покажет», какие будут последствия в результате его появления.

Ростехнадзор приостановил работу предприятий Константина Струкова, владеющего группой компаний «Южуралзолото», 15 августа. В работе ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ПАО «ЮГК») были выявлены нарушения. Эксплуатация Светлинского и Кочкарского месторождений в Пластовском районе, Березняковского в Еткульском районе и месторождении Западный Курасан в Верхнеуральском районе была приостановлена на 90 суток. Юристы «Южуралзолота» оспаривают решение Ростехнадзора.