Свердловчанин получил от начальства полмиллиона за раздробленную ногу

17 сентября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Уралец получил выплату за производственную травму (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Камышлова (Свердловская область), получивший травму на производстве, через прокуратуру добился выплаты 400 тысяч рублей от работодателя. Информация об этом появилась в пресс-службе надзорного ведомства в telegram-канале. «По итогам рассмотрения гражданского дела Камышловский районный суд, учитывая заключение прокурора, удовлетворил исковые требования работника, взыскав в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Установлено, что мужчина работал товароведом в магазине крупной торговой сети в Камышлове. Руками он регулировал парковку автомобиля для выгрузки товара. Водитель—экспедитор, несмотря на полученный сигнал, не заглушил двигатель и резко сдал назад, зажав ногу товароведа между стеной и бортом. В результате работник получил многочисленные переломы костей ноги. Решение суда пока не вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Камышлова (Свердловская область), получивший травму на производстве, через прокуратуру добился выплаты 400 тысяч рублей от работодателя. Информация об этом появилась в пресс-службе надзорного ведомства в telegram-канале. «По итогам рассмотрения гражданского дела Камышловский районный суд, учитывая заключение прокурора, удовлетворил исковые требования работника, взыскав в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Установлено, что мужчина работал товароведом в магазине крупной торговой сети в Камышлове. Руками он регулировал парковку автомобиля для выгрузки товара. Водитель—экспедитор, несмотря на полученный сигнал, не заглушил двигатель и резко сдал назад, зажав ногу товароведа между стеной и бортом. В результате работник получил многочисленные переломы костей ноги. Решение суда пока не вступило в законную силу.