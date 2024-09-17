Свердловчанин получил от начальства полмиллиона за раздробленную ногу

Житель Камышлова (Свердловская область), получивший травму на производстве, через прокуратуру добился выплаты 400 тысяч рублей от работодателя. Информация об этом появилась в пресс-службе надзорного ведомства в telegram-канале.
«По итогам рассмотрения гражданского дела Камышловский районный суд, учитывая заключение прокурора, удовлетворил исковые требования работника, взыскав в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина работал товароведом в магазине крупной торговой сети в Камышлове. Руками он регулировал парковку автомобиля для выгрузки товара. Водитель—экспедитор, несмотря на полученный сигнал, не заглушил двигатель и резко сдал назад, зажав ногу товароведа между стеной и бортом. В результате работник получил многочисленные переломы костей ноги. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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