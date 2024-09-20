Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2024: что категорически нельзя делать и как праздновать

Православная церковь 21 сентября отмечает Рождество Пресвятой Богородицы, что является ключевым праздником и началом церковного года. В 2024 году празднование придется на субботу. Подробнее об истории праздника, связанных с ним традициях и запретах — в материале URA.RU.
История
Рождество Пресвятой Богородицы, впервые упомянутое в V веке, связано с почитанием Девы Марии и имеет свои корни в Византии, где уже в IV веке был возведен храм в ее честь. Изначально праздник отмечался на местном уровне, но со временем его значение распространилось по всему христианскому миру.
Этот день считается важным для православных и католиков, так как символизирует начало исполнения божественного плана спасения и истории христианства. По преданию, Мария родилась от Иоакима и Анны после долгих молитв о детях, и в возрасте трех лет была отдана в Иерусалимский храм, где прожила до замужества.
Традиции
Празднование Рождества Пресвятой Богородицы в православии длится шесть дней, начиная с предпразднества и Всенощного бдения накануне и заканчивая четырьмя днями постпразднества после 21 сентября. Утром 21 сентября в храмах служат литургию с особыми песнопениями и молитвами.
В эти дни верующие особо чтут Деву Марию, молясь о желаниях и благополучии. Многие пары выбирают 21 сентября для свадьбы, надеясь на благословение на долгий и счастливый брак, а также принято дарить иконы Богородицы и устраивать гостеприимные встречи.
Приметы
- Изобилие еловых шишек — к урожаю яровых, гороха и огурцов в следующем году;
- Шерсть у зайцев побелела — скоро наступит зима;
- Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы;
- Листья все опали — зима будет ранней;
- Если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя;
- Строгой быть зиме, коли птица дружно пошла в отлет;
- Цветки ноготков полевых сжались плотно, слово увяли — перед дожем;
- Раннее опадание листвы — к ранней зиме;
- Если паутина ложится на растения — к теплой погоде.
Что можно делать в этот день и что нельзя
В дни Рождества Пресвятой Богородицы верующие стремятся к духовному обновлению, посещают церковные службы и посвящают время личным молитвам. Принято также совершать добрые дела и помогать нуждающимся. В праздник воздерживаются от тяжелой еды, алкоголя и физического труда, избегают конфликтов, чтобы сосредоточиться на духовности и осмыслении праздника.
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