20 сентября 2024

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2024: что категорически нельзя делать и как праздновать

Рождество Пресвятой Богородицы в России празднуют 21 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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В дни Рождества Пресвятой Богородицы верующие посещают церковные службы Фото:

Православная церковь 21 сентября отмечает Рождество Пресвятой Богородицы, что является ключевым праздником и началом церковного года. В 2024 году празднование придется на субботу. Подробнее об истории праздника, связанных с ним традициях и запретах — в материале URA.RU.

История

Рождество Пресвятой Богородицы, впервые упомянутое в V веке, связано с почитанием Девы Марии и имеет свои корни в Византии, где уже в IV веке был возведен храм в ее честь. Изначально праздник отмечался на местном уровне, но со временем его значение распространилось по всему христианскому миру.

Этот день считается важным для православных и католиков, так как символизирует начало исполнения божественного плана спасения и истории христианства. По преданию, Мария родилась от Иоакима и Анны после долгих молитв о детях, и в возрасте трех лет была отдана в Иерусалимский храм, где прожила до замужества.

Традиции

Празднование Рождества Пресвятой Богородицы в православии длится шесть дней, начиная с предпразднества и Всенощного бдения накануне и заканчивая четырьмя днями постпразднества после 21 сентября. Утром 21 сентября в храмах служат литургию с особыми песнопениями и молитвами.

В эти дни верующие особо чтут Деву Марию, молясь о желаниях и благополучии. Многие пары выбирают 21 сентября для свадьбы, надеясь на благословение на долгий и счастливый брак, а также принято дарить иконы Богородицы и устраивать гостеприимные встречи.

Приметы

  • Изобилие еловых шишек — к урожаю яровых, гороха и огурцов в следующем году;
  • Шерсть у зайцев побелела — скоро наступит зима;
  • Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы;
  • Листья все опали — зима будет ранней;
  • Если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя;
  • Строгой быть зиме, коли птица дружно пошла в отлет;
  • Цветки ноготков полевых сжались плотно, слово увяли — перед дожем;
  • Раннее опадание листвы — к ранней зиме;
  • Если паутина ложится на растения — к теплой погоде.

Что можно делать в этот день и что нельзя

В дни Рождества Пресвятой Богородицы верующие стремятся к духовному обновлению, посещают церковные службы и посвящают время личным молитвам. Принято также совершать добрые дела и помогать нуждающимся. В праздник воздерживаются от тяжелой еды, алкоголя и физического труда, избегают конфликтов, чтобы сосредоточиться на духовности и осмыслении праздника.

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Православная церковь 21 сентября отмечает Рождество Пресвятой Богородицы, что является ключевым праздником и началом церковного года. В 2024 году празднование придется на субботу. Подробнее об истории праздника, связанных с ним традициях и запретах — в материале URA.RU. Рождество Пресвятой Богородицы, впервые упомянутое в V веке, связано с почитанием Девы Марии и имеет свои корни в Византии, где уже в IV веке был возведен храм в ее честь. Изначально праздник отмечался на местном уровне, но со временем его значение распространилось по всему христианскому миру. Этот день считается важным для православных и католиков, так как символизирует начало исполнения божественного плана спасения и истории христианства. По преданию, Мария родилась от Иоакима и Анны после долгих молитв о детях, и в возрасте трех лет была отдана в Иерусалимский храм, где прожила до замужества. Празднование Рождества Пресвятой Богородицы в православии длится шесть дней, начиная с предпразднества и Всенощного бдения накануне и заканчивая четырьмя днями постпразднества после 21 сентября. Утром 21 сентября в храмах служат литургию с особыми песнопениями и молитвами. В эти дни верующие особо чтут Деву Марию, молясь о желаниях и благополучии. Многие пары выбирают 21 сентября для свадьбы, надеясь на благословение на долгий и счастливый брак, а также принято дарить иконы Богородицы и устраивать гостеприимные встречи. В дни Рождества Пресвятой Богородицы верующие стремятся к духовному обновлению, посещают церковные службы и посвящают время личным молитвам. Принято также совершать добрые дела и помогать нуждающимся. В праздник воздерживаются от тяжелой еды, алкоголя и физического труда, избегают конфликтов, чтобы сосредоточиться на духовности и осмыслении праздника.
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