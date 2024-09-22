В Дагестане мужчину заподозрили в изнасиловании дочери на протяжении пяти лет

23 сентября 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Информацию о задержании мужчины подтвердили в СУ СКР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Дагестана задержали по подозрению в многолетнем сексуальном насилии дочери-подростка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики. «Несовершеннолетняя девочка из Бабаюртовского района написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет», — сообщил РИА Новости источник. Сейчас отец задержан. Информацию о задержании мужчины подтвердили и в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по республике Дагестан, но там не уточнили обстоятельства дела. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Дагестана задержали по подозрению в многолетнем сексуальном насилии дочери-подростка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики. «Несовершеннолетняя девочка из Бабаюртовского района написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет», — сообщил РИА Новости источник. Сейчас отец задержан. Информацию о задержании мужчины подтвердили и в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по республике Дагестан, но там не уточнили обстоятельства дела. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), отметили в ведомстве.