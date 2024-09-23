Аудиторы проверят, куда челябинское минтарифов потратило 6 млрд рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начала проверку министерства тарифного регулирования и энергетики региона. Аудиторы оценят использование 5,9 млрд рублей, сообщили 24 сентября URA.RU в КСП.
«Предмет проверки — деятельность министерства при использовании бюджетных средств и имущества, находящегося в госсобственности региона. Объем расходов областного бюджета по данному направлению за 2023 год составил 5 969 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в КСП.
Аудиторы проведут анализ целевых показателей и оценят расходы. КСП также проверит использование госимущества, земельных участков и соблюдение требований законодательства при распределении субсидий теплоснабжающим компаниям.
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