23 сентября 2024

Аудиторы проверят, куда челябинское минтарифов потратило 6 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиторы проверят достижение целевых показателей и расходы министерства
Аудиторы проверят достижение целевых показателей и расходы министерства Фото:

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начала проверку министерства тарифного регулирования и энергетики региона. Аудиторы оценят использование 5,9 млрд рублей, сообщили 24 сентября URA.RU в КСП.

«Предмет проверки — деятельность министерства при использовании бюджетных средств и имущества, находящегося в госсобственности региона. Объем расходов областного бюджета по данному направлению за 2023 год составил 5 969 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в КСП.

Аудиторы проведут анализ целевых показателей и оценят расходы. КСП также проверит использование госимущества, земельных участков и соблюдение требований законодательства при распределении субсидий теплоснабжающим компаниям.

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Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области начала проверку министерства тарифного регулирования и энергетики региона. Аудиторы оценят использование 5,9 млрд рублей, сообщили 24 сентября URA.RU в КСП. «Предмет проверки — деятельность министерства при использовании бюджетных средств и имущества, находящегося в госсобственности региона. Объем расходов областного бюджета по данному направлению за 2023 год составил 5 969 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в КСП. Аудиторы проведут анализ целевых показателей и оценят расходы. КСП также проверит использование госимущества, земельных участков и соблюдение требований законодательства при распределении субсидий теплоснабжающим компаниям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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