В Уголовном кодексе РФ может появиться наказание за ДТП с целью последующего вымогательства. В настоящее время виновников таких автоподстав судят по статье «Мошенничество.
«В Уголовном кодексе может появиться отдельное наказание за автоподставу <...> Такой законопроект внесут в Госдуму на этой неделе <...> Сейчас виновников автоподстав судят по статье „Мошенничество“», — заявили в «Пятом канале».
По их данным, виновникам автоподстав будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет. На срок до семи — если ДТП с целью вымогательства совершенно с причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.
Автоподставщики придумывают все новые схемы для обманов. Например, недавно мошенники стали инициировать ДТП с помощью торможения с использованием стояночного тормоза.
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