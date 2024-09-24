В России будут жестче наказывать за автоподставы. Видео

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За автоподставы будут наказывать лишением свободы до четырех или семи лет, заявили в российских СМИ
За автоподставы будут наказывать лишением свободы до четырех или семи лет, заявили в российских СМИ Фото:

В Уголовном кодексе РФ может появиться наказание за ДТП с целью последующего вымогательства. В настоящее время виновников таких автоподстав судят по статье «Мошенничество. 

«В Уголовном кодексе может появиться отдельное наказание за автоподставу <...> Такой законопроект внесут в Госдуму на этой неделе <...> Сейчас виновников автоподстав судят по статье „Мошенничество“», — заявили в «Пятом канале».

По их данным, виновникам автоподстав будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет. На срок до семи — если ДТП с целью вымогательства совершенно с причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору.

Автоподставщики придумывают все новые схемы для обманов. Например, недавно мошенники стали инициировать ДТП с помощью торможения с использованием стояночного тормоза. 

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В Уголовном кодексе РФ может появиться наказание за ДТП с целью последующего вымогательства. В настоящее время виновников таких автоподстав судят по статье «Мошенничество.  «В Уголовном кодексе может появиться отдельное наказание за автоподставу <...> Такой законопроект внесут в Госдуму на этой неделе <...> Сейчас виновников автоподстав судят по статье „Мошенничество“», — заявили в «Пятом канале». По их данным, виновникам автоподстав будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет. На срок до семи — если ДТП с целью вымогательства совершенно с причинением тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Автоподставщики придумывают все новые схемы для обманов. Например, недавно мошенники стали инициировать ДТП с помощью торможения с использованием стояночного тормоза. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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