СК взялся за кавказских блогеров, которые демонстративно избивают бабушек

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, следственный комитет, нижний тагил, следователь, ск
СК начал проверку против двух блогеров с Кавказа, которые публично издевались над бабушками Фото:

Следственный комитет организовал проверку двух кавказских блогеров, которые демонстративно унижали и избивали пожилых женщин. Свои действия они публиковали в своих соцсетях.

«Следственными органами СК России по городу Москве и Краснодарскому краю по данному факту организованы процессуальные проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что молодые люди кавказской национальности в своих соцсетях делились видео, на которых они унижают и избивают бабушек. СК начал проверку по факту противоправных действий. Сейчас ход расследования находится под контролем центрального аппарата ведомства.

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Следственный комитет организовал проверку двух кавказских блогеров, которые демонстративно унижали и избивали пожилых женщин. Свои действия они публиковали в своих соцсетях. «Следственными органами СК России по городу Москве и Краснодарскому краю по данному факту организованы процессуальные проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что молодые люди кавказской национальности в своих соцсетях делились видео, на которых они унижают и избивают бабушек. СК начал проверку по факту противоправных действий. Сейчас ход расследования находится под контролем центрального аппарата ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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