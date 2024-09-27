СК взялся за кавказских блогеров, которые демонстративно избивают бабушек

27 сентября 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

СК начал проверку против двух блогеров с Кавказа, которые публично издевались над бабушками Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет организовал проверку двух кавказских блогеров, которые демонстративно унижали и избивали пожилых женщин. Свои действия они публиковали в своих соцсетях. «Следственными органами СК России по городу Москве и Краснодарскому краю по данному факту организованы процессуальные проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что молодые люди кавказской национальности в своих соцсетях делились видео, на которых они унижают и избивают бабушек. СК начал проверку по факту противоправных действий. Сейчас ход расследования находится под контролем центрального аппарата ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет организовал проверку двух кавказских блогеров, которые демонстративно унижали и избивали пожилых женщин. Свои действия они публиковали в своих соцсетях. «Следственными органами СК России по городу Москве и Краснодарскому краю по данному факту организованы процессуальные проверки», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что молодые люди кавказской национальности в своих соцсетях делились видео, на которых они унижают и избивают бабушек. СК начал проверку по факту противоправных действий. Сейчас ход расследования находится под контролем центрального аппарата ведомства.