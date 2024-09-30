В Магнитогорске началась масштабная проверка по жалобам на турагента-мошенницу

Руководство полиции Магнитогорска поставило на контроль проверку по жалобам на то, что турагент присвоила себе более четырех миллионов рублей. Заявления от потерпевших поступили в несколько районных отделов, сообщили URA.RU 30 сентября в пресс-службе областного главка.
«Заявления от жителей города зарегистрированы в отделах полиции „Левобережный“ и „Орджоникидзевский“. Руководством УМВД по Магнитогорску ситуация взята на контроль. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», — сообщили URA.RU в ГУ МВД региона.
О конфликте между турагентом Натальей Ш. и клиентами в соцсетях стало известно в сентябре. Как заявляют жители, женщина, которая должна была оформить туры жителям Магнитогорска, перестала отвечать на звонки за две недели до вылетов. Притом в комментариях к посту в паблике «Черное &Белое Магнитогорск» есть и другое мнение — в качестве честного турагента Наталья работала на протяжении 15 лет, сообщают подписчики.
«Я тоже знаю Наталью 15 лет как страховщика. И нас она тоже кинула за неделю до вылета. Сроду не могла поверить, что она такое может сделать. Написали сегодня заявление в полицию», — заявила Татьяна Н. в комментариях. Как сообщили другие участники беседы, к 26 сентября в полицию было подано уже девять заявлений по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
По данным редакции «Верстов.Инфо», в числе потерпевших оказались 18 человек, которые уже обратились в полицию. В общей сложности женщина, по словам читателей издания, присвоила порядка 4,1 млн рублей. Часть клиентов обратилась к туроператору. Там сообщили, что заявка на тур была оформлена, но компании пришлось ее аннулировать из-за отсутствия оплаты от агента.
Начальникам районных отделов поручили разобраться. Жителей, которые пострадали от действий турагента, но не подавали заявление в УМВД, также просят сообщить информацию. URA.RU направило запрос на указанную электронную почту и в сообщения паблика NexTour в соцсети «ВКонтакте». На момент подготовки новости доступ к соцсетям Натальи Ш. и официальной странице турагенства оказался ограничен.
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