Защитник «Трактора» восстановился после травмы перед матчем с ЦСКА

Защитник «Трактора» Артем Блажиевский восстановился после полученной травмы перед сегодняшним матчем с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.
«Я полностью восстановился, отдохнул. Соскучился по ребятам, атмосфере, по хоккею — буду сегодня играть», — заявил Артем Блажиевский о своем возвращении после травмы.
В начале ноября защитник челябинского «Трактора» получил травму. И участие Блажиевского в матчах Чемпионата КХЛ было приостановлено.
«Последние игры неважно отыграли. Поэтому нужно сегодня хорошо отыграть — соперник приедет серьезный. Будем стараться», — прокомментировал предстоящий матч с ЦСКА нападающий.
Блажиевский — воспитанник хоккейного клуба ЦСКА. В составе армейцев выигрывал Кубок Гагарина (2019), дважды становился чемпионом России (2019, 2020). К «Трактору» хоккеист присоединился в 2021 году и помог клубу завоевать бронзовые медали КХЛ.
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