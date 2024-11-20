20 ноября 2024

Защитник «Трактора» восстановился после травмы перед матчем с ЦСКА

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ХК «Трактор» - ХК «Ак Барс». Челябинск, вратарь, хоккей, фукале закари, трактор-акбарс, зак
«Трактору» 21 ноября предстоит играть с серьезным соперником Фото:

Защитник «Трактора» Артем Блажиевский восстановился после полученной травмы перед сегодняшним матчем с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.

«Я полностью восстановился, отдохнул. Соскучился по ребятам, атмосфере, по хоккею — буду сегодня играть», — заявил Артем Блажиевский о своем возвращении после травмы.

В начале ноября защитник челябинского «Трактора» получил травму. И участие Блажиевского в матчах Чемпионата КХЛ было приостановлено.

«Последние игры неважно отыграли. Поэтому нужно сегодня хорошо отыграть — соперник приедет серьезный. Будем стараться», — прокомментировал предстоящий матч с ЦСКА нападающий.

Блажиевский — воспитанник хоккейного клуба ЦСКА. В составе армейцев выигрывал Кубок Гагарина (2019), дважды становился чемпионом России (2019, 2020). К «Трактору» хоккеист присоединился в 2021 году и помог клубу завоевать бронзовые медали КХЛ.

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Защитник «Трактора» Артем Блажиевский восстановился после полученной травмы перед сегодняшним матчем с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды. «Я полностью восстановился, отдохнул. Соскучился по ребятам, атмосфере, по хоккею — буду сегодня играть», — заявил Артем Блажиевский о своем возвращении после травмы. В начале ноября защитник челябинского «Трактора» получил травму. И участие Блажиевского в матчах Чемпионата КХЛ было приостановлено. «Последние игры неважно отыграли. Поэтому нужно сегодня хорошо отыграть — соперник приедет серьезный. Будем стараться», — прокомментировал предстоящий матч с ЦСКА нападающий. Блажиевский — воспитанник хоккейного клуба ЦСКА. В составе армейцев выигрывал Кубок Гагарина (2019), дважды становился чемпионом России (2019, 2020). К «Трактору» хоккеист присоединился в 2021 году и помог клубу завоевать бронзовые медали КХЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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