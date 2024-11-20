В челябинском районе запустили стратегическое производство племенных цыплят

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Кизильском районе посетил племенной репродуктор по воспроизводству нового отечественного кросса кур «Уральский». Как сообщили в пресс-службе правительства региона 21 ноября, губернатор назвал проект стратегическим.
«Сегодня одна из серьезных проблем с точки зрения продовольственной безопасности нашей страны — это генетика, она практически вся импортная. Поэтому отечественный кросс кур и репродуктор первого порядка, который фактически несколько дней назад заработал в Челябинской области (это один из первых таких объектов в стране), — безусловный приоритет для нас. То яйцо, которое здесь будет производиться, будет приобретаться птицеводческими фабриками сначала региона, потом всей страны. Президент поставил задачу — обеспечить не менее 25% птицефабрик страны отечественным племенным материалом к 2030 году. Собственно, мы этим как раз занимаемся. Мы со своей стороны как регион, Министерство сельского хозяйства РФ оказываем поддержку в реализации этого стратегического проекта», — заявил Текслер.
Реализация инвестпроекта началась в 2023 году, а завершится в 2026-м. После выхода на проектную мощность на племрепродукторе будут получать 2,5 млн племенных цыплят родительских форм в год. Репродуктор позволит удовлетворить потребности производителей мяса птицы по всей территории Уральского и Приволжского федеральных округов и значительно снизить зависимость от импорта племенной продукции.
В настоящее время завершен первый этап строительства репродуктора первого порядка для производства родительских форм птицы мясного направления продуктивности. В эксплуатацию введено четыре птичника на 32,5 тысячи птицемест. На площадке будет производить 625 тысяч племенных цыплят в год.
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