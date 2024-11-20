20 ноября 2024

Сливочное масло популярных марок признали опасным в Челябинской области

Сливочное масло «Крестьянское» и «Традиционное» запретили продавать в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска
Некоторое сливочное масло признано небезопасным в Челябинской области (архивное фото) Фото:

Производителя масла «Крестьянское» — «Башкирское», ТМ «LAMBONI club» «Крестьянское» и «Башкирское» привлекли к ответственности за нарушение выпуска и декларирования продукции в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Привлечен к административной ответственности челябинский производитель масла и спредов за выявленные нарушения при выпуске и декларировании продукции. Нарушения выявлены при оформлении деклараций о соответствии на три вида масла: масло сливочное „Крестьянское“ 72,5% — „Башкирское“, масло сладко-сливочное ТМ „LAMBONI club“ „Крестьянское“ высший сорт 72,5%, масло „Традиционное“ высший сорт 82,5%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На указанное масло оформлены протоколы лабораторных исследований только на гигиенические показатели. Сведения о других исследованиях качества отсутствуют. Хотя производители молочной продукции обязаны проводить микробиологические и другие исследования, напомнили в Россельхознадзоре. Действия двух деклараций прекращено, выдано предписание устранить нарушения.

В оборот было введено больше продукции, чем произведено — это указывает на выпуск фальсификата и небезопасной продукции. К такому выводу специалисты пришли после анализа данных в системе «Меркурий» ФГИС «ВетИС» и данных ГИС МТ «Честный знак». Объемы выпуска и продажи не совпали.

В отношении предпринимателя возбуждены два дела об административных правонарушениях. Первое — по части первой статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем <…> требований технического регламента») и части первой статьи 14.44 КоАП РФ («Недостоверное декларирование соответствия продукции»).

Сливочное масло, выработанное с нарушением технического регламента, ранее было поставлено в девять социальных учреждений Челябинской области из Брянской. Продукцию успели вовремя отозвать и отправить обратно изготовителю, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

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Производителя масла «Крестьянское» — «Башкирское», ТМ «LAMBONI club» «Крестьянское» и «Башкирское» привлекли к ответственности за нарушение выпуска и декларирования продукции в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Привлечен к административной ответственности челябинский производитель масла и спредов за выявленные нарушения при выпуске и декларировании продукции. Нарушения выявлены при оформлении деклараций о соответствии на три вида масла: масло сливочное „Крестьянское“ 72,5% — „Башкирское“, масло сладко-сливочное ТМ „LAMBONI club“ „Крестьянское“ высший сорт 72,5%, масло „Традиционное“ высший сорт 82,5%», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На указанное масло оформлены протоколы лабораторных исследований только на гигиенические показатели. Сведения о других исследованиях качества отсутствуют. Хотя производители молочной продукции обязаны проводить микробиологические и другие исследования, напомнили в Россельхознадзоре. Действия двух деклараций прекращено, выдано предписание устранить нарушения. В оборот было введено больше продукции, чем произведено — это указывает на выпуск фальсификата и небезопасной продукции. К такому выводу специалисты пришли после анализа данных в системе «Меркурий» ФГИС «ВетИС» и данных ГИС МТ «Честный знак». Объемы выпуска и продажи не совпали. В отношении предпринимателя возбуждены два дела об административных правонарушениях. Первое — по части первой статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем <…> требований технического регламента») и части первой статьи 14.44 КоАП РФ («Недостоверное декларирование соответствия продукции»). Сливочное масло, выработанное с нарушением технического регламента, ранее было поставлено в девять социальных учреждений Челябинской области из Брянской. Продукцию успели вовремя отозвать и отправить обратно изготовителю, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
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