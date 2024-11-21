Путин наградил ученого секретаря челябинского института

Президент России Владимир Путин 21 ноября подписал указ о присвоении госнаград. В списке награжденных оказалась Алевтина Кочева — ученый секретарь Южно-Уральского института биофизики (Озерск, Челябинская область). Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Кочеву Алевтину Борисовну — ученого секретаря Южно-Уральского института биофизики в Челябинской области», — говорится в документе. Эта награда была присуждена за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
Ранее сотрудники Южно-Уральского института биофизики в Озерске уже получили госнаграды. Почетные звания были присвоены доктору медицинских наук Михаилу Сокольникову и замдиректору по науке Тамаре Азизовой. Данный указ президента был размещен на правовом портале 6 ноября.
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