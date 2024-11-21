Путин наградил ученого секретаря челябинского института

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Владимир Путин присвоил медаль и почетное звание одной челябинке
Владимир Путин присвоил медаль и почетное звание одной челябинке Фото:

Президент России Владимир Путин 21 ноября подписал указ о присвоении госнаград. В списке награжденных оказалась Алевтина Кочева — ученый секретарь Южно-Уральского института биофизики (Озерск, Челябинская область). Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Кочеву Алевтину Борисовну — ученого секретаря Южно-Уральского института биофизики в Челябинской области», — говорится в документе. Эта награда была присуждена за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее сотрудники Южно-Уральского института биофизики в Озерске уже получили госнаграды. Почетные звания были присвоены доктору медицинских наук Михаилу Сокольникову и замдиректору по науке Тамаре Азизовой. Данный указ президента был размещен на правовом портале 6 ноября.

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Президент России Владимир Путин 21 ноября подписал указ о присвоении госнаград. В списке награжденных оказалась Алевтина Кочева — ученый секретарь Южно-Уральского института биофизики (Озерск, Челябинская область). Указ был опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Кочеву Алевтину Борисовну — ученого секретаря Южно-Уральского института биофизики в Челябинской области», — говорится в документе. Эта награда была присуждена за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Ранее сотрудники Южно-Уральского института биофизики в Озерске уже получили госнаграды. Почетные звания были присвоены доктору медицинских наук Михаилу Сокольникову и замдиректору по науке Тамаре Азизовой. Данный указ президента был размещен на правовом портале 6 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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