В Челябинской области закрылась одна из старейших газет

Финансовые проблемы издания обострились с трудностями на «Бакальском рудоуправлении» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Бакал Саткинского района остановлен выпуск газеты «Горняк Бакала», издающейся с января 1930 года. Об этом URA.RU 30 сентября сообщила главред издания Ольга Кузьменко.

«Из-за отсутствия финансовых средств редакция газеты „Горняк Бакала“ приостанавливает свою деятельность. Что в дальнейшем будет с редакцией и газетой — мы не знаем. Ждем решения наших учредителей. Один из учредителей может принять решение о ликвидации предприятия, тогда будем ликвидировать», — сообщила Кузьменко.

При отсутствии предложений Кузьменко намерена инициировать сбор совета правления учредителей. Если ответа о поддержке издания не поступит и тогда, главред подаст на банкротство в арбитражный суд.

По словам Кузьменко, часть сотрудников трудоустроилась в районную газету «Саткинский рабочий». Сама она в данный момент находится в отпуске, когда закончится закрытие или банкротство редакции, планирует переехать в Челябинск.

По информации редакции «Саткинского рабочего», журналисты из «Горняка Бакала», который перестал выходить, будут готовить информационный блок с местными новостями на страницах районного издания. Все, кто оплатил подписку на «Горняк Бакала» с получением до конца текущего года, будут получать «Саткинский рабочий», ничего не доплачивая. Соцсети «Горняка Бакала» продолжат работу под своим названием и со своим наполнением. Для жителей Бакала остается возможность обратиться в помещение редакции, чтобы задать вопрос или подать объявление.

Вопрос о закрытии газета встал после того, как основной соучредитель газеты — ООО «Бакальское рудоуправление» — отказалось продолжать финансирование издания. Средств от подписки и рекламы не хватило, чтобы продолжать его деятельность. В настоящее время арбитражный суд Челябинской области рассматривает исковые заявления о банкротстве ООО «Бакальское рудоуправление». URA.RU направило запрос на предприятие, ответ не поступил.