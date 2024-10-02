ОАО «РЖД» отсудило деньги у пермского тракториста

02 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Компания подала иск из-за скорого увольнения сотрудника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU ОАО «РЖД» отсудило четыре тысячи рублей у своего бывшего сотрудника. Мужчина работал в компании трактористом. Копия решения Кизеловского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. «Пермяк устроился на работу в „РЖД“ трактористом восстановительного поезда. Во время работы он прошел обучение за счет работодателя. По договору он обязан был проработать в компании два года после обучения, но решил уволиться раньше срока. ОАО „РЖД“ подало иск, чтобы взыскать с тракториста деньги, потраченные на учебу», — говорится в решении суда. Сделав расчеты, в компании пришли к выводу, что бывший сотрудник должен работодателю 4000 рублей. Суд встал на сторону компании и обязал жителя Кизела выплатить деньги. Также пермяк должен будет оплатить госпошлину за исковое заявление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ОАО «РЖД» отсудило четыре тысячи рублей у своего бывшего сотрудника. Мужчина работал в компании трактористом. Копия решения Кизеловского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. «Пермяк устроился на работу в „РЖД“ трактористом восстановительного поезда. Во время работы он прошел обучение за счет работодателя. По договору он обязан был проработать в компании два года после обучения, но решил уволиться раньше срока. ОАО „РЖД“ подало иск, чтобы взыскать с тракториста деньги, потраченные на учебу», — говорится в решении суда. Сделав расчеты, в компании пришли к выводу, что бывший сотрудник должен работодателю 4000 рублей. Суд встал на сторону компании и обязал жителя Кизела выплатить деньги. Также пермяк должен будет оплатить госпошлину за исковое заявление.