ОАО «РЖД» отсудило деньги у пермского тракториста

ОАО «РЖД» отсудило четыре тысячи рублей у своего бывшего сотрудника. Мужчина работал в компании трактористом. Копия решения Кизеловского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
«Пермяк устроился на работу в „РЖД“ трактористом восстановительного поезда. Во время работы он прошел обучение за счет работодателя. По договору он обязан был проработать в компании два года после обучения, но решил уволиться раньше срока. ОАО „РЖД“ подало иск, чтобы взыскать с тракториста деньги, потраченные на учебу», — говорится в решении суда.
Сделав расчеты, в компании пришли к выводу, что бывший сотрудник должен работодателю 4000 рублей. Суд встал на сторону компании и обязал жителя Кизела выплатить деньги. Также пермяк должен будет оплатить госпошлину за исковое заявление.
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