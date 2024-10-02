ОАО «РЖД» отсудило деньги у пермского тракториста

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Пермский инженерный форум 2016, ржд
Компания подала иск из-за скорого увольнения сотрудника Фото:

ОАО «РЖД» отсудило четыре тысячи рублей у своего бывшего сотрудника. Мужчина работал в компании трактористом. Копия решения Кизеловского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.

«Пермяк устроился на работу в „РЖД“ трактористом восстановительного поезда. Во время работы он прошел обучение за счет работодателя. По договору он обязан был проработать в компании два года после обучения, но решил уволиться раньше срока. ОАО „РЖД“ подало иск, чтобы взыскать с тракториста деньги, потраченные на учебу», — говорится в решении суда.

Сделав расчеты, в компании пришли к выводу, что бывший сотрудник должен работодателю 4000 рублей. Суд встал на сторону компании и обязал жителя Кизела выплатить деньги. Также пермяк должен будет оплатить госпошлину за исковое заявление.

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ОАО «РЖД» отсудило четыре тысячи рублей у своего бывшего сотрудника. Мужчина работал в компании трактористом. Копия решения Кизеловского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. «Пермяк устроился на работу в „РЖД“ трактористом восстановительного поезда. Во время работы он прошел обучение за счет работодателя. По договору он обязан был проработать в компании два года после обучения, но решил уволиться раньше срока. ОАО „РЖД“ подало иск, чтобы взыскать с тракториста деньги, потраченные на учебу», — говорится в решении суда. Сделав расчеты, в компании пришли к выводу, что бывший сотрудник должен работодателю 4000 рублей. Суд встал на сторону компании и обязал жителя Кизела выплатить деньги. Также пермяк должен будет оплатить госпошлину за исковое заявление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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