06 октября 2024
05 октября 2024
04 октября 2024

На подсветку зданий в Перми потратят миллиард рублей за два года

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания в Перми украсят архитектурной подсветкой
Здания в Перми украсят архитектурной подсветкой Фото:

В Перми планируется направить свыше миллиарда рублей на подсветку зданий в ближайшие два года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2025-2027 годы.

«В 2025 году в бюджете края предусмотрено 419,61 млн рублей на архитектурную подсветку зданий в Перми. В 2026 году из региональной казны направят еще 661,84 млн рублей на эти же цели», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на пояснительную записку.

Уточняется, что работы по подсветке домов в Перми были запланированы в рамках подготовки к юбилею города. Финансирование осуществляется на 95% из краевого бюджета, остальные деньги добавляет казна муниципалитета, отмечает издание.

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В Перми планируется направить свыше миллиарда рублей на подсветку зданий в ближайшие два года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2025-2027 годы. «В 2025 году в бюджете края предусмотрено 419,61 млн рублей на архитектурную подсветку зданий в Перми. В 2026 году из региональной казны направят еще 661,84 млн рублей на эти же цели», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на пояснительную записку. Уточняется, что работы по подсветке домов в Перми были запланированы в рамках подготовки к юбилею города. Финансирование осуществляется на 95% из краевого бюджета, остальные деньги добавляет казна муниципалитета, отмечает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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