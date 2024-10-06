На подсветку зданий в Перми потратят миллиард рублей за два года

В Перми планируется направить свыше миллиарда рублей на подсветку зданий в ближайшие два года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2025-2027 годы.
«В 2025 году в бюджете края предусмотрено 419,61 млн рублей на архитектурную подсветку зданий в Перми. В 2026 году из региональной казны направят еще 661,84 млн рублей на эти же цели», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на пояснительную записку.
Уточняется, что работы по подсветке домов в Перми были запланированы в рамках подготовки к юбилею города. Финансирование осуществляется на 95% из краевого бюджета, остальные деньги добавляет казна муниципалитета, отмечает издание.
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