08 октября 2024

Угрожавшему отрезать челябинской учительнице язык мужчине грозит срок в два года

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцу грозит срок в колонии Фото:

Челябинцу, грозившему отрезать челябинскому учителю язык, грозит до двух лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уголовное дело уже направлено в суд.

«Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя за угрозы применения насилия в отношении педагога. Санкция указанной статьи предусматривает наказание виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что челябинец обвиняется по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчина при пятиклассниках обматерил учителя в школе №71 Челябинска и угрожал отрезать ей язык за то, что она сделала замечание детям, попросив убрать телефоны и разговаривать на русском языке. После этого педагога экстренно госпитализировали в больницу с инсультом, после которого она с трудом разговаривает.

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Челябинцу, грозившему отрезать челябинскому учителю язык, грозит до двух лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уголовное дело уже направлено в суд. «Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя за угрозы применения насилия в отношении педагога. Санкция указанной статьи предусматривает наказание виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что челябинец обвиняется по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью). Мужчина при пятиклассниках обматерил учителя в школе №71 Челябинска и угрожал отрезать ей язык за то, что она сделала замечание детям, попросив убрать телефоны и разговаривать на русском языке. После этого педагога экстренно госпитализировали в больницу с инсультом, после которого она с трудом разговаривает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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