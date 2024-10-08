08 октября 2024

Осужденный по позорной статье челябинец покончил собой в СИЗО

Осужденный за сексуальное насилие челябинец покончил с собой в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Челябинец не дождался отправки в колонию Фото:

В одном из СИЗО Челябинской области покончил с собой мужчина, осужденный по 132 статье УК РФ, считающейся в тюремном мире позорной. Его тело нашли сокамерники, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчину осудили по 132 статье УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он ждал вступления приговора в законную силу с последующей отправкой в колонию. Но утром 8 октября его нашли мертвым. Он совершил суицид», рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там информацию подтвердили, сообщив, что по факту случившегося проводится проверка.

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В одном из СИЗО Челябинской области покончил с собой мужчина, осужденный по 132 статье УК РФ, считающейся в тюремном мире позорной. Его тело нашли сокамерники, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчину осудили по 132 статье УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он ждал вступления приговора в законную силу с последующей отправкой в колонию. Но утром 8 октября его нашли мертвым. Он совершил суицид», рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там информацию подтвердили, сообщив, что по факту случившегося проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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