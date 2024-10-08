Происшествия Осужденный по позорной статье челябинец покончил собой в СИЗО Осужденный за сексуальное насилие челябинец покончил с собой в СИЗО 09 октября 2024 в 14:01 Размер текста - 17 + Челябинец не дождался отправки в колонию Фото: Анна Майорова © URA.RU В одном из СИЗО Челябинской области покончил с собой мужчина, осужденный по 132 статье УК РФ, считающейся в тюремном мире позорной. Его тело нашли сокамерники, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчину осудили по 132 статье УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он ждал вступления приговора в законную силу с последующей отправкой в колонию. Но утром 8 октября его нашли мертвым. Он совершил суицид», рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там информацию подтвердили, сообщив, что по факту случившегося проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В одном из СИЗО Челябинской области покончил с собой мужчина, осужденный по 132 статье УК РФ, считающейся в тюремном мире позорной. Его тело нашли сокамерники, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчину осудили по 132 статье УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он ждал вступления приговора в законную силу с последующей отправкой в колонию. Но утром 8 октября его нашли мертвым. Он совершил суицид», рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там информацию подтвердили, сообщив, что по факту случившегося проводится проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям