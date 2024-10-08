Осужденный по позорной статье челябинец покончил собой в СИЗО

В одном из СИЗО Челябинской области покончил с собой мужчина, осужденный по 132 статье УК РФ, считающейся в тюремном мире позорной. Его тело нашли сокамерники, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
«Мужчину осудили по 132 статье УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В СИЗО он ждал вступления приговора в законную силу с последующей отправкой в колонию. Но утром 8 октября его нашли мертвым. Он совершил суицид», рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там информацию подтвердили, сообщив, что по факту случившегося проводится проверка.
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