Зеленский сообщил о дефиците военной техники и сложной ситуации у ВСУ

11 октября 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Зеленский пожаловался в Париже на удручающую ситуация у ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер Украины Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном сообщил о дефиците военной техники и сложной ситуации у ВСУ. Об этом пишут западные СМИ. «Украинская армия испытывает большой дефицит некоторой военной техники. А на фронте в Донбассе сложилась сложная ситуация», — заявил Зеленский. Его слова передают AFP и Bloomberg. Президент Украины рассказал, что представил Макрону «план победы» и попросил у него «поддержку перед зимой», заявив, что Украина имеет сейчас, «этого не достаточно». Он отметил, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии — так называемой «формулы Зеленского» — и отвергает посреднические инициативы третьих стран, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном сообщил о дефиците военной техники и сложной ситуации у ВСУ. Об этом пишут западные СМИ. «Украинская армия испытывает большой дефицит некоторой военной техники. А на фронте в Донбассе сложилась сложная ситуация», — заявил Зеленский. Его слова передают AFP и Bloomberg. Президент Украины рассказал, что представил Макрону «план победы» и попросил у него «поддержку перед зимой», заявив, что Украина имеет сейчас, «этого не достаточно». Он отметил, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии — так называемой «формулы Зеленского» — и отвергает посреднические инициативы третьих стран, пишет «Национальная служба новостей».