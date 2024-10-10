Зеленский сообщил о дефиците военной техники и сложной ситуации у ВСУ

Лидер Украины Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном сообщил о дефиците военной техники и сложной ситуации у ВСУ. Об этом пишут западные СМИ.
«Украинская армия испытывает большой дефицит некоторой военной техники. А на фронте в Донбассе сложилась сложная ситуация», — заявил Зеленский. Его слова передают AFP и Bloomberg.
Президент Украины рассказал, что представил Макрону «план победы» и попросил у него «поддержку перед зимой», заявив, что Украина имеет сейчас, «этого не достаточно». Он отметил, что Киев продолжает придерживаться собственной стратегии — так называемой «формулы Зеленского» — и отвергает посреднические инициативы третьих стран, пишет «Национальная служба новостей».
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