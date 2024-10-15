Чем грозит неправильный прикус

Врач Давидян: неправильный прикус приведет к кариесу и головным болям

15 октября 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Правильный прикус характеризуется правильным расположением зубов и перекрытием верхнего ряда зубов над нижним на одну треть Фото: Анна Майорова © URA.RU Неправильный прикус может привести к головным болям, проблемам с дикцией и желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) из-за недостаточно пережеванной пищи. Об этом сообщил стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян. «Прикус влияет на дыхание и полноценное снабжение кислородом всего организма, на жевание, а значит, и на весь желудочно-кишечный тракт. Если пища недостаточно пережевана на первом этапе, ее расщепление становится токсичным на следующих этапах. Прикус влияет на эстетику лица и на положении височно-нижнечелюстного сустава, что часто является причиной головных болей, на дикцию и четкую речь», — заявил Давидян, отметив, что также неправильный прикус влияет на стираемость зубов, развитие кариеса и заболевания десен. Его слова приводит радио Sputnik. При этом правильный прикус характеризуется ортодонтическим смыканием зубов, когда верхние перекрывают нижние не более чем на одну треть, и все зубы расположены правильно. Арам Давидян подчеркнул важность своевременной коррекции прикуса и обращения к специалисту. Он указал, что чем дольше откладывается лечение, тем больше вероятность того, что потребуется комплексное ортопедическое вмешательство помимо ортодонтического. Ранее врач-стоматолог высшей категории Олег Конников указал на продукты, которые могут повышать кислотность в ЖКТ и, как следствие, приводить к разрушению эмали зубов. К таким продуктам относятся лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубника, ежевика, болгарский перец и цитрусовые. Конников подчеркнул, что повышенная кислотность пищи может усугублять состояние эмали, особенно если она уже имеет повреждения. Это делает поверхность зубов более шероховатой и размягченной, способствуя легкому образованию зубного налета. Стоматолог также отметил, что неправильный прикус и нарушение гигиены полости рта также негативно сказываются на состоянии эмали зубов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неправильный прикус может привести к головным болям, проблемам с дикцией и желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) из-за недостаточно пережеванной пищи. Об этом сообщил стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян. «Прикус влияет на дыхание и полноценное снабжение кислородом всего организма, на жевание, а значит, и на весь желудочно-кишечный тракт. Если пища недостаточно пережевана на первом этапе, ее расщепление становится токсичным на следующих этапах. Прикус влияет на эстетику лица и на положении височно-нижнечелюстного сустава, что часто является причиной головных болей, на дикцию и четкую речь», — заявил Давидян, отметив, что также неправильный прикус влияет на стираемость зубов, развитие кариеса и заболевания десен. Его слова приводит радио Sputnik. При этом правильный прикус характеризуется ортодонтическим смыканием зубов, когда верхние перекрывают нижние не более чем на одну треть, и все зубы расположены правильно. Арам Давидян подчеркнул важность своевременной коррекции прикуса и обращения к специалисту. Он указал, что чем дольше откладывается лечение, тем больше вероятность того, что потребуется комплексное ортопедическое вмешательство помимо ортодонтического. Ранее врач-стоматолог высшей категории Олег Конников указал на продукты, которые могут повышать кислотность в ЖКТ и, как следствие, приводить к разрушению эмали зубов. К таким продуктам относятся лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубника, ежевика, болгарский перец и цитрусовые. Конников подчеркнул, что повышенная кислотность пищи может усугублять состояние эмали, особенно если она уже имеет повреждения. Это делает поверхность зубов более шероховатой и размягченной, способствуя легкому образованию зубного налета. Стоматолог также отметил, что неправильный прикус и нарушение гигиены полости рта также негативно сказываются на состоянии эмали зубов.