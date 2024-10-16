16 октября 2024

Строитель фонтанов стал двадцатым претендентом на пост мэра Челябинска

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Внеочередное заседание ЕГД восьмого созыва по выборам спикера думы. Екатеринбург , депутат, совещание, чиновник, правительство, администрация, мэрия, зал заседаний, гордума, парламент, собрание
Число кандидатов на выборах мэра Челябинска уже побило рекорд (архивное фото) Фото:

Исполнительный директор ООО «Завод фонтанных арматур» Клим Кравцов стал двадцатым претендентом на пост мэра Челябинска. Информация об этом размещена на сайт гордумы.

«[Претендент] 20. Кравцов Клим Владимирович, 1994 г. р., ООО „Завод фонтанных арматур“, исполнительный директор», — указано в списке претендентов на должность главы Челябинска. Список размещен на сайте городской думы.

Число кандидатов на выборах мэра Челябинска уже побило рекорд. Сейчас претендентов больше, чем было в 2019 году. Тогда на конкурс подали заявления 16 человек. Мэром стала Наталья Котова.

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Исполнительный директор ООО «Завод фонтанных арматур» Клим Кравцов стал двадцатым претендентом на пост мэра Челябинска. Информация об этом размещена на сайт гордумы. «[Претендент] 20. Кравцов Клим Владимирович, 1994 г. р., ООО „Завод фонтанных арматур“, исполнительный директор», — указано в списке претендентов на должность главы Челябинска. Список размещен на сайте городской думы. Число кандидатов на выборах мэра Челябинска уже побило рекорд. Сейчас претендентов больше, чем было в 2019 году. Тогда на конкурс подали заявления 16 человек. Мэром стала Наталья Котова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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