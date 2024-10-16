Строитель фонтанов стал двадцатым претендентом на пост мэра Челябинска

Исполнительный директор ООО «Завод фонтанных арматур» Клим Кравцов стал двадцатым претендентом на пост мэра Челябинска. Информация об этом размещена на сайт гордумы.
«[Претендент] 20. Кравцов Клим Владимирович, 1994 г. р., ООО „Завод фонтанных арматур“, исполнительный директор», — указано в списке претендентов на должность главы Челябинска. Список размещен на сайте городской думы.
Число кандидатов на выборах мэра Челябинска уже побило рекорд. Сейчас претендентов больше, чем было в 2019 году. Тогда на конкурс подали заявления 16 человек. Мэром стала Наталья Котова.
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