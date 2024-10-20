В Сербии сравнили Путина с императором Александром I

Вице-премьер Сербии Вулин: Россию никто не сможет победить
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путина сравнили с российским императором Александром I Фото:

Президент России Владимир Путин не уступает российскому императору Александру I, который в начале XIX века смог одолеть армию французского полководца Наполеона Бонапарта. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью телеканалу «Соловьев Live».

«Вы не сможете победить Россию. Перестаньте пытаться это сделать. Вы действительно думаете, что сегодняшние лидеры Запада мощнее Наполеона? Не мощнее. А президент Путин не уступает Александру I», — заявил Вулин. Он также добавил, что никому еще не удавалось завоевать Россию.

Ранее экс-премьер министр России Сергей Степашин сравнил Путина с генсеком ЦК КПССС Михаилом Горбачевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он заявил, что Путин демонстрирует невероятное самообладание и спокойствие в сложных ситуациях, что делает его выдающимся лидером.

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Президент России Владимир Путин не уступает российскому императору Александру I, который в начале XIX века смог одолеть армию французского полководца Наполеона Бонапарта. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью телеканалу «Соловьев Live». «Вы не сможете победить Россию. Перестаньте пытаться это сделать. Вы действительно думаете, что сегодняшние лидеры Запада мощнее Наполеона? Не мощнее. А президент Путин не уступает Александру I», — заявил Вулин. Он также добавил, что никому еще не удавалось завоевать Россию. Ранее экс-премьер министр России Сергей Степашин сравнил Путина с генсеком ЦК КПССС Михаилом Горбачевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он заявил, что Путин демонстрирует невероятное самообладание и спокойствие в сложных ситуациях, что делает его выдающимся лидером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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