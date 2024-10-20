Президент России Владимир Путин не уступает российскому императору Александру I, который в начале XIX века смог одолеть армию французского полководца Наполеона Бонапарта. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин в интервью телеканалу «Соловьев Live».
«Вы не сможете победить Россию. Перестаньте пытаться это сделать. Вы действительно думаете, что сегодняшние лидеры Запада мощнее Наполеона? Не мощнее. А президент Путин не уступает Александру I», — заявил Вулин. Он также добавил, что никому еще не удавалось завоевать Россию.
Ранее экс-премьер министр России Сергей Степашин сравнил Путина с генсеком ЦК КПССС Михаилом Горбачевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он заявил, что Путин демонстрирует невероятное самообладание и спокойствие в сложных ситуациях, что делает его выдающимся лидером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.