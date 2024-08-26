Экс-премьер Степашин назвал главное преимущество Путина

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал о характере президента Владимира Путина. Степашин заявил, что хорошо знает главу государства, поскольку долгое время работал с ним.
«Я давно знаю Владимира Владимировича в совместной работе. Его ничего не поражает и не удивляет. Просто я рад тому, как он умеет держать удар», — сказал экс-премьер РФ в интервью ТАСС.
Степашин сравнил Путина с другими лидерами, с которыми ему довелось работать, например, с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. По словам Сергея Степашина, именно это качество нынешнего российского президента отличает его от коллег и предшественников. Экс-премьер заявил, что Путин демонстрирует невероятное самообладание и спокойствие в сложных ситуациях, что делает его выдающимся лидером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.