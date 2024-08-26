Политика Власть Экс-премьер Степашин назвал главное преимущество Путина Степашин: главное преимущество Путина в том, что он умеет держать удар 26 августа 2024 в 13:09 Размер текста - 17 + Экс-премьер РФ Степашин рассказал о главном преимуществе Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал о характере президента Владимира Путина. Степашин заявил, что хорошо знает главу государства, поскольку долгое время работал с ним. «Я давно знаю Владимира Владимировича в совместной работе. Его ничего не поражает и не удивляет. Просто я рад тому, как он умеет держать удар», — сказал экс-премьер РФ в интервью ТАСС. Степашин сравнил Путина с другими лидерами, с которыми ему довелось работать, например, с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. По словам Сергея Степашина, именно это качество нынешнего российского президента отличает его от коллег и предшественников. Экс-премьер заявил, что Путин демонстрирует невероятное самообладание и спокойствие в сложных ситуациях, что делает его выдающимся лидером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал о характере президента Владимира Путина. Степашин заявил, что хорошо знает главу государства, поскольку долгое время работал с ним. «Я давно знаю Владимира Владимировича в совместной работе. Его ничего не поражает и не удивляет. Просто я рад тому, как он умеет держать удар», — сказал экс-премьер РФ в интервью ТАСС. Степашин сравнил Путина с другими лидерами, с которыми ему довелось работать, например, с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. По словам Сергея Степашина, именно это качество нынешнего российского президента отличает его от коллег и предшественников. Экс-премьер заявил, что Путин демонстрирует невероятное самообладание и спокойствие в сложных ситуациях, что делает его выдающимся лидером. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям