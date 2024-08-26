Экс-премьер Степашин назвал главное преимущество Путина

Степашин: главное преимущество Путина в том, что он умеет держать удар
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Визит Сергея Степашина в УрГЮУ. Екатеринбург, степашин сергей
Экс-премьер РФ Степашин рассказал о главном преимуществе Владимира Путина Фото:

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал о характере президента Владимира Путина. Степашин заявил, что хорошо знает главу государства, поскольку долгое время работал с ним.

«Я давно знаю Владимира Владимировича в совместной работе. Его ничего не поражает и не удивляет. Просто я рад тому, как он умеет держать удар», — сказал экс-премьер РФ в интервью ТАСС.

Степашин сравнил Путина с другими лидерами, с которыми ему довелось работать, например, с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. По словам Сергея Степашина, именно это качество нынешнего российского президента отличает его от коллег и предшественников. Экс-премьер заявил, что Путин демонстрирует невероятное самообладание и спокойствие в сложных ситуациях, что делает его выдающимся лидером.

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Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал о характере президента Владимира Путина. Степашин заявил, что хорошо знает главу государства, поскольку долгое время работал с ним. «Я давно знаю Владимира Владимировича в совместной работе. Его ничего не поражает и не удивляет. Просто я рад тому, как он умеет держать удар», — сказал экс-премьер РФ в интервью ТАСС. Степашин сравнил Путина с другими лидерами, с которыми ему довелось работать, например, с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. По словам Сергея Степашина, именно это качество нынешнего российского президента отличает его от коллег и предшественников. Экс-премьер заявил, что Путин демонстрирует невероятное самообладание и спокойствие в сложных ситуациях, что делает его выдающимся лидером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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