21 октября 2024

В Екатеринбурге продают квартиру в доме с английским садом за 310 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сад у Косого дома на улице Горького. Екатеринбург
Дом с английским садом сдали в 2021 году (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в элитном доме с английским садом за 310 миллионов рублей. В этих апартаментах на улице Первомайская, 60 никто не жил. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продается квартира в жилом доме бизнес-класса с английским садом в центре города, сделан отличный ремонт. В квартире никто не жил, в связи со сменой места жительства. В стоимость включен паркинг с воротами на 50,8 квадратных метров», — говорится в объявлении.

Дом сдали в 2021 году, а квартира находится на пятом из семи этажей. Один квадратный метр обойдется в 3 399 123 рубля. Ее площадь составляет 91,2 кв. м. В доме есть консьерж. Также апартаменты имеют панорамные окна.

Квартира находится на пятом этаже элитного дома
Квартира находится на пятом этаже элитного дома
Фото:
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Фото:
В трехкомнатных апартаментах имеются панорамные окна
В трехкомнатных апартаментах имеются панорамные окна
Фото:
В квартире совмещенный санузел
В квартире совмещенный санузел
Фото:
Из-за смены места жительства в ней никто не жил
Из-за смены места жительства в ней никто не жил
Фото:
В комплекте идет парковочное место с воротами
В комплекте идет парковочное место с воротами
Фото:
В доме есть консьерж
В доме есть консьерж
Фото:

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В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в элитном доме с английским садом за 310 миллионов рублей. В этих апартаментах на улице Первомайская, 60 никто не жил. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается квартира в жилом доме бизнес-класса с английским садом в центре города, сделан отличный ремонт. В квартире никто не жил, в связи со сменой места жительства. В стоимость включен паркинг с воротами на 50,8 квадратных метров», — говорится в объявлении. Дом сдали в 2021 году, а квартира находится на пятом из семи этажей. Один квадратный метр обойдется в 3 399 123 рубля. Ее площадь составляет 91,2 кв. м. В доме есть консьерж. Также апартаменты имеют панорамные окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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