В Екатеринбурге продают квартиру в доме с английским садом за 310 млн рублей. Фото

22 октября 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Дом с английским садом сдали в 2021 году (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в элитном доме с английским садом за 310 миллионов рублей. В этих апартаментах на улице Первомайская, 60 никто не жил. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается квартира в жилом доме бизнес-класса с английским садом в центре города, сделан отличный ремонт. В квартире никто не жил, в связи со сменой места жительства. В стоимость включен паркинг с воротами на 50,8 квадратных метров», — говорится в объявлении. Дом сдали в 2021 году, а квартира находится на пятом из семи этажей. Один квадратный метр обойдется в 3 399 123 рубля. Ее площадь составляет 91,2 кв. м. В доме есть консьерж. Также апартаменты имеют панорамные окна. Квартира находится на пятом этаже элитного дома сайт «Авито» Фото: УДАЛИТЬ сайт «Авито» Фото: В трехкомнатных апартаментах имеются панорамные окна сайт «Авито» Фото: В квартире совмещенный санузел сайт «Авито» Фото: Из-за смены места жительства в ней никто не жил сайт «Авито» Фото: В комплекте идет парковочное место с воротами сайт «Авито» Фото: В доме есть консьерж сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в элитном доме с английским садом за 310 миллионов рублей. В этих апартаментах на улице Первомайская, 60 никто не жил. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается квартира в жилом доме бизнес-класса с английским садом в центре города, сделан отличный ремонт. В квартире никто не жил, в связи со сменой места жительства. В стоимость включен паркинг с воротами на 50,8 квадратных метров», — говорится в объявлении. Дом сдали в 2021 году, а квартира находится на пятом из семи этажей. Один квадратный метр обойдется в 3 399 123 рубля. Ее площадь составляет 91,2 кв. м. В доме есть консьерж. Также апартаменты имеют панорамные окна.