В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в элитном доме с английским садом за 310 миллионов рублей. В этих апартаментах на улице Первомайская, 60 никто не жил. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Продается квартира в жилом доме бизнес-класса с английским садом в центре города, сделан отличный ремонт. В квартире никто не жил, в связи со сменой места жительства. В стоимость включен паркинг с воротами на 50,8 квадратных метров», — говорится в объявлении.
Дом сдали в 2021 году, а квартира находится на пятом из семи этажей. Один квадратный метр обойдется в 3 399 123 рубля. Ее площадь составляет 91,2 кв. м. В доме есть консьерж. Также апартаменты имеют панорамные окна.
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В центре Екатеринбурга продают трехкомнатную квартиру в элитном доме с английским садом за 310 миллионов рублей. В этих апартаментах на улице Первомайская, 60 никто не жил. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продается квартира в жилом доме бизнес-класса с английским садом в центре города, сделан отличный ремонт. В квартире никто не жил, в связи со сменой места жительства. В стоимость включен паркинг с воротами на 50,8 квадратных метров», — говорится в объявлении. Дом сдали в 2021 году, а квартира находится на пятом из семи этажей. Один квадратный метр обойдется в 3 399 123 рубля. Ее площадь составляет 91,2 кв. м. В доме есть консьерж. Также апартаменты имеют панорамные окна.