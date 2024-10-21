Рыбак-рецидивист из Челябинска попался на вылове линей и щук на 71 тысячу рублей

Под Челябинской задержали браконьера-рецидивиста

22 октября 2024 в 06:53 Размер текста - 17 +

Ранее челябинский рыбак уже попадался на браконьерстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чебаркульском районе Челябинской области полицейские задержали браконьера. На частном водоеме он выловил рыбу на 71 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону. «Работники охраны рыбозавода заметили подозрительного мужчину и вызвали полицию. При осмотре полицейские обнаружили резиновую лодку, 14 сетей и незаконный улов. Он состоял из 79 линей, щук, судаков, карасей, лещей, окуней и плотвы суммарной стоимостью почти 71 тысячу рублей», — рассказали в областном главке. Мужчина планировал продать улов. Нарушитель признался: знал о том, что водоем частный. Полицейские установили, что четыре года назад задержанный уже привлекался за аналогичное преступление. Он незаконно ловил рыбу Аргаяшском районе. Тогда его приговорили к 160 часам обязательных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркульском районе Челябинской области полицейские задержали браконьера. На частном водоеме он выловил рыбу на 71 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону. «Работники охраны рыбозавода заметили подозрительного мужчину и вызвали полицию. При осмотре полицейские обнаружили резиновую лодку, 14 сетей и незаконный улов. Он состоял из 79 линей, щук, судаков, карасей, лещей, окуней и плотвы суммарной стоимостью почти 71 тысячу рублей», — рассказали в областном главке. Мужчина планировал продать улов. Нарушитель признался: знал о том, что водоем частный. Полицейские установили, что четыре года назад задержанный уже привлекался за аналогичное преступление. Он незаконно ловил рыбу Аргаяшском районе. Тогда его приговорили к 160 часам обязательных работ.