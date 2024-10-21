21 октября 2024

Рыбак-рецидивист из Челябинска попался на вылове линей и щук на 71 тысячу рублей

Под Челябинской задержали браконьера-рецидивиста
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, рыба, еда, сиг, потребительская корзина, рипус
Ранее челябинский рыбак уже попадался на браконьерстве Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области полицейские задержали браконьера. На частном водоеме он выловил рыбу на 71 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

«Работники охраны рыбозавода заметили подозрительного мужчину и вызвали полицию. При осмотре полицейские обнаружили резиновую лодку, 14 сетей и незаконный улов. Он состоял из 79 линей, щук, судаков, карасей, лещей, окуней и плотвы суммарной стоимостью почти 71 тысячу рублей», — рассказали в областном главке.

Мужчина планировал продать улов. Нарушитель признался: знал о том, что водоем частный. Полицейские установили, что четыре года назад задержанный уже привлекался за аналогичное преступление. Он незаконно ловил рыбу Аргаяшском районе. Тогда его приговорили к 160 часам обязательных работ.

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В Чебаркульском районе Челябинской области полицейские задержали браконьера. На частном водоеме он выловил рыбу на 71 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону. «Работники охраны рыбозавода заметили подозрительного мужчину и вызвали полицию. При осмотре полицейские обнаружили резиновую лодку, 14 сетей и незаконный улов. Он состоял из 79 линей, щук, судаков, карасей, лещей, окуней и плотвы суммарной стоимостью почти 71 тысячу рублей», — рассказали в областном главке. Мужчина планировал продать улов. Нарушитель признался: знал о том, что водоем частный. Полицейские установили, что четыре года назад задержанный уже привлекался за аналогичное преступление. Он незаконно ловил рыбу Аргаяшском районе. Тогда его приговорили к 160 часам обязательных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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