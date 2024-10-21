Скандальный рэпер Джарахов неожиданно едет в Екатеринбург, но не с концертом

Блогер и рэпер Джарахов прочитает лекцию на «Форуме Будущего» в Екатеринбурге

22 октября 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Эльдар Джарахов встретится с екатеринбуржцами 26 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU Рэпер и блогер-миллионник Эльдар Джарахов станет звездным гостем на IT-конгрессе и выставке в Екатеринбурге. Несмотря на наличие музыкальных треков, петь он не будет, а проведет лекцию для слушателей. Информация об этом есть в программе «Форума Будущего». «Диалог с Эльдаром Джараховым о будущем медиакоммуникаций», — указано в анонсе. Встреча пройдет 26 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Посетить ее и другие мероприятия можно бесплатно, необходима лишь предварительная регистрация. Джарахов известен как один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, также является сооснователем коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Блогер ведет канал на YouTube, где насчитывается более 4 млн подписчиков. За свою карьеру неоднократно попадал в скандалы: например, экс-участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава обвинила Джарахова и Даню Милохина в глупости, потому что они довели пошлыми шутками до слез блогера Юлю Гаврилину. Также Джарахов устроил драку на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер и блогер-миллионник Эльдар Джарахов станет звездным гостем на IT-конгрессе и выставке в Екатеринбурге. Несмотря на наличие музыкальных треков, петь он не будет, а проведет лекцию для слушателей. Информация об этом есть в программе «Форума Будущего». «Диалог с Эльдаром Джараховым о будущем медиакоммуникаций», — указано в анонсе. Встреча пройдет 26 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Посетить ее и другие мероприятия можно бесплатно, необходима лишь предварительная регистрация. Джарахов известен как один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, также является сооснователем коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Блогер ведет канал на YouTube, где насчитывается более 4 млн подписчиков. За свою карьеру неоднократно попадал в скандалы: например, экс-участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава обвинила Джарахова и Даню Милохина в глупости, потому что они довели пошлыми шутками до слез блогера Юлю Гаврилину. Также Джарахов устроил драку на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).