21 октября 2024

Скандальный рэпер Джарахов неожиданно едет в Екатеринбург, но не с концертом

Блогер и рэпер Джарахов прочитает лекцию на «Форуме Будущего» в Екатеринбурге
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Фестиваль экстремальных видов спорта RCC Extreme и концерт в честь открытия нового скейтпарка возле КРК «Уралец». Екатеринбург, джарахов
Эльдар Джарахов встретится с екатеринбуржцами 26 октября Фото:

Рэпер и блогер-миллионник Эльдар Джарахов станет звездным гостем на IT-конгрессе и выставке в Екатеринбурге. Несмотря на наличие музыкальных треков, петь он не будет, а проведет лекцию для слушателей. Информация об этом есть в программе «Форума Будущего».

«Диалог с Эльдаром Джараховым о будущем медиакоммуникаций», — указано в анонсе. Встреча пройдет 26 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Посетить ее и другие мероприятия можно бесплатно, необходима лишь предварительная регистрация.

Джарахов известен как один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, также является сооснователем коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Блогер ведет канал на YouTube, где насчитывается более 4 млн подписчиков.

За свою карьеру неоднократно попадал в скандалы: например, экс-участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава обвинила Джарахова и Даню Милохина в глупости, потому что они довели пошлыми шутками до слез блогера Юлю Гаврилину. Также Джарахов устроил драку на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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Рэпер и блогер-миллионник Эльдар Джарахов станет звездным гостем на IT-конгрессе и выставке в Екатеринбурге. Несмотря на наличие музыкальных треков, петь он не будет, а проведет лекцию для слушателей. Информация об этом есть в программе «Форума Будущего». «Диалог с Эльдаром Джараховым о будущем медиакоммуникаций», — указано в анонсе. Встреча пройдет 26 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Посетить ее и другие мероприятия можно бесплатно, необходима лишь предварительная регистрация. Джарахов известен как один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, также является сооснователем коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Блогер ведет канал на YouTube, где насчитывается более 4 млн подписчиков. За свою карьеру неоднократно попадал в скандалы: например, экс-участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава обвинила Джарахова и Даню Милохина в глупости, потому что они довели пошлыми шутками до слез блогера Юлю Гаврилину. Также Джарахов устроил драку на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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