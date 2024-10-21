Скандальный рэпер Джарахов неожиданно едет в Екатеринбург, но не с концертом

Рэпер и блогер-миллионник Эльдар Джарахов станет звездным гостем на IT-конгрессе и выставке в Екатеринбурге. Несмотря на наличие музыкальных треков, петь он не будет, а проведет лекцию для слушателей. Информация об этом есть в программе «Форума Будущего».
«Диалог с Эльдаром Джараховым о будущем медиакоммуникаций», — указано в анонсе. Встреча пройдет 26 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Посетить ее и другие мероприятия можно бесплатно, необходима лишь предварительная регистрация.
Джарахов известен как один из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России, также является сооснователем коллективов «Успешная группа» и «КликКлак». Блогер ведет канал на YouTube, где насчитывается более 4 млн подписчиков.
За свою карьеру неоднократно попадал в скандалы: например, экс-участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава обвинила Джарахова и Даню Милохина в глупости, потому что они довели пошлыми шутками до слез блогера Юлю Гаврилину. Также Джарахов устроил драку на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
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